CANAL RCN
Colombia

Cayó la mente maestra detrás de un robo perfecto en un banco de Antioquia: así fue el sigiloso plan

Se conoció el paso a paso de este plan digno de película. La mujer deberá pasar siete años en la cárcel.

Condenan a mujer que ideó el plan perfecto para robar un banco en Antioquia.
Condenan a mujer que ideó el plan perfecto para robar un banco en Antioquia. Foto: Fiscalía.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
08:53 a. m.
Un juez condenó a una mujer que, aprovechándose de su cargo en una entidad bancaria, fue la mente maestra de un millonario robo en Antioquia.

El hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2024 en una sucursal de un reconocido banco de Sabaneta y la protagonista fue Jenni Marcela Ortiz. Las investigaciones concluyeron que aquel día, ella alteró las cámaras de seguridad para que no quedara rastro del que fue el robo perfecto.

Cámaras alteradas, un cómplice y una fachada: detalles del plan

Sin moros en la costa, Ortiz se llevó más de 435 millones de pesos. Además, tuvo un cómplice, quien también trabajaba en el banco. Él salió de la sede para recibir un domicilio, tiempo suficiente para que la mujer lograra su cometido.

Sin embargo, el plan no acabó ahí, sino que ella ideó una estrategia para que nadie levantara sospechas en su contra. Resulta que, con el dinero ya en sus manos, ella llamó a la central del banco para avisar que alguien había abierto la bóveda.

Ahora bien, ¿cuál fue el detalle que delató a Ortiz? Lo primero fue una sospechosa tula, en la que se confirmó que se guardó el dinero en efectivo. Los ojos se centraron en ella, luego de que, misteriosamente, dejara de asistir al trabajo.

Los detalles que la delataron

Las coincidencias empezaron a prender las alarmas. La mujer no volvió justamente desde aquel 12 de diciembre. A medida que avanzaron las investigaciones, se comprobaron los detalles pertinentes que ayudaron a identificar el sigiloso plan que ella llevó a cabo.

Finalmente, la capturaron en enero de este año. Aparte de la sospecha por su inasistencia al trabajo, el material encontrado en 26 cámaras de seguridad la delató aún más.

Tras un proceso relativamente corto, un juez la condenó a siete años de cárcel. Si bien Ortiz solicitó la casa por cárcel alegando una enfermedad grave, no se le autorizó.

