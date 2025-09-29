CANAL RCN
Colombia Video

Video revela a lo que eran obligados menores reclutados por el Clan del Golfo en Remedios, Antioquia

Se trata del caso de dos menores que fueron secuestrados y durante más de dos semanas fueron entrenados con armamento para vincularlos a la estructura armada.

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
08:56 p. m.
En las últimas horas, la Fiscalía reveló los videos que evidencian la manera como el Clan del Golfo está reclutando menores de edad para ingresarlos a sus filas.

Tres hombres señalados del secuestro de los dos adolescentes fueron enviados a la cárcel.

Durante más de 15 días, miembros del Clan del Golfo habrían secuestrado a dos menores en Remedios, Antioquia, donde fueron sometidos a adoctrinamiento, manejo de armas y explosivos, patrullaje y emboscadas.

Estos hombres se encargaban de secuestrar, reclutar y entrenar menores para vincularlos al Clan del Golfo
Videos de lo que obligaban a hacer a menores reclutados por el Clan del Golfo

En videos obtenidos por la Fiscalía se evidenció cómo los menores reclutados eran sometidos a un régimen de entrenamiento para hacer parte de la estructura armada. Así lo confirmó el ente acusador:

Está la casa, están las personas haciendo el respectivo ejercicio.

Los dos menores fueron interceptados, secuestrados y llevados a una vivienda en la que fueron obligados a hacer entrenamiento físico y manejo de armas para combate.

Los menores reclutados por el Clan del Golfo eran amenazados de muerte

Según la investigación, los menores eran amenazados de muerte constantemente para evitar que se escaparan del cautiverio.

Si se trataban de escapar los iban a asesinar, siendo retenidos por más de 15 días por este grupo armado, el cual, en la instrucción que recibía es con fines políticos y militares.

La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y entrenamiento para actividades ilícitas, cargos que no aceptaron. Los hombres, que ya tenían antecedentes penales, fueron enviados a la cárcel.

