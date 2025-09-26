CANAL RCN
Cientos de estudiantes en Antioquia tuvieron que despedirse de las clases presenciales por cuenta del conflicto

Los menores se han visto obligados a aprender por medio de guías y tomar clases remotas para evitar retrasos en sus programas académicos.

La violencia armada en los municipios de Amalfi, Ebéjico, Anorí e Ituango, en las últimas dos semanas, obligó a cientos de estudiantes a retomar un modelo de clases virtuales, similar al de pandemia.

Para huir de los continuos enfrentamientos entre grupos criminales (frente 36 de las disidencias de las Farc, Clan del Golfo, organizaciones locales) y la Fuerza pública, dejaron las aulas y están tratando de aprender con guías y mantenerse al día con las clases remotas.

Sin embargo, algunos de sus profesores tuvieron que dejarlo todo atrás, como ocurrió en zona rural del municipio de Ebéjico, en donde atacaron con escopeta la casa de un docente, en el corregimiento La Clara.

¿Qué instituciones se han visto afectadas por el conflicto armado en el norte y nordeste de Antioquia?

Los ataques contra instalaciones de la Fuerza Pública en Anorí y Amalfi obligaron a cancelar las clases en la Institución Educativa Eduardo Fernández, la Institución Educativa Pueblo Nuevo y la sede Las Lomas, de la Institución Educativa Anorí.

En Ebéjico, se vieron afectados los estudiantes de la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yepes Yepes y, finalmente, en Ituango, las clases fueron canceladas en la sede San Agustín y la secundaria del grupo San Luis de El Aro.

Gobiernos locales no hayan qué hacer:

Desde Amalfi, la secretaria de Educación municipal, Doris Mesa, informó que los estudiantes afectados por el conflicto "están recibiendo guías digitales a través de WhatsApp o de correos electrónicos, pero también van a encontrar sus guías para desarrollar en casa, en algunas de las papelerías cercanas a las instituciones educativas, y clases virtuales con los docentes”.

Sin embargo, la cartera de Educación departamental insiste en que no es una solución definitiva y, al violentar un derecho fundamental como la educación, “los hechos de violencia que se han presentado en las dos últimas semanas y que afectan las actividades académicas de estudiantes en Ituango, Anorí y Amalfi” deben ser rechazaos. “Las escuelas son y deben seguir siendo territorios de paz y espacios seguros para todos los niños, niñas y adolescentes”, concluyeron.

