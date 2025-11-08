CANAL RCN
Colombia Video

Miguel Uribe, crítico férreo del gobierno de Gustavo Petro

Desde su curul en el Congreso, Miguel Uribe Turbay cuestionó las reformas y medidas adelantadas por el Gobierno Nacional.

Noticias RCN

agosto 11 de 2025
08:43 a. m.
Miguel Uribe hizo oposición al gobierno de Gustavo Petro desde el Congreso de la República como senador del Centro Democrático y en los últimos meses como precandidato presidencial. Advirtió graves consecuencias de las reformas presentadas por el Gobierno y lanzó duras críticas a la consulta popular.

ATENCIÓN | Falleció Miguel Uribe Turbay
El precandidato presidencial siempre reiteró su desacuerdo frente a la consulta popular y desde el Centro Democrático, en varias oportunidades, cuestionó la ley de financiamiento. También puso entre dicho la reforma agraria del Gobierno.

Esposa de Miguel Uribe y su pedido a Colombia tras la más reciente cirugía
Fue uno de los senadores que impulsó la moción de censura contra el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, por cuestionamientos en materia de seguridad.

Actuó como ponente de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional en el 2023 y no firmó la ponencia positiva de la reforma, en rechazo a las medidas propuestas por el Gobierno.

Miguel Uribe responsabilizó al presidente Petro de la crisis de inseguridad

Durante su discurso de lanzamiento de candidatura presidencial Uribe Turbay, en octubre de 2024, Uribe Turbay prometió un cambio radical en la dirección del país y responsabilizó al presidente Gustavo Petro de la actual crisis de inseguridad que enfrenta Colombia.

Dijo que el país está otra vez en guerra y que el actual gobierno negoció lo innegociable: la seguridad. Aseguró que los ciudadanos están secuestrados en sus casas, sitiados por el narcotráfico y con la extorsión disparada.

"El principal responsable de todo esto es Gustavo Petro, un presidente que ha demostrado una incapacidad absoluta para resolver los problemas de los colombianos. Perdió el control y se le salió el país de las manos. Y es el máximo responsable de esta inseguridad desbordada".

Miguel Uribe Turbay: el político que convirtió el dolor en propósito de vida
Indicó que desde el Senado luchó para construir un mejor país y "enfrentar el daño que este gobierno le hace a los colombianos".

