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Colombia

Condenados sujetos que agredieron con arma blanca a dos adultos mayores en Huila

Los condenados ingresaron a una residencia para robar y atacaron a la pareja con un arma cortopunzante, causándoles graves heridas.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

agosto 04 de 2026
07:34 a. m.
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Un juez de conocimiento condenó a cuatro personas por su participación en un violento intento de hurto ocurrido en una vivienda de la zona rural de Garzón, Huila, donde una pareja de adultos mayores resultó lesionada durante el ataque.

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Sujetos agredieron, con arma blanca, a dos adultos mayores

La decisión judicial se produjo tras la aprobación de un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y los procesados identificados como Albert Brandon Sandoval Salcedo, Gineth Pilar Samudio Torres, Óscar Steven Siabato Salinas y Duván Daniel Núñez Díaz, quienes aceptaron su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, los condenados ingresaron el pasado 7 de marzo a una residencia ubicada en un conjunto residencial con la intención de apoderarse de varios objetos de valor pertenecientes a las víctimas.

Durante el intento de robo, los agresores atacaron a la pareja con un arma cortopunzante, causándoles graves heridas.

“Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Albert Brandon Sandoval Salcedo, Gineth Pilar Samudio Torres, Óscar Steven Siabato Salinas y Duván Daniel Núñez Díaz, un juez de conocimiento los condenó a 3 años y 6 meses de prisión. Estas personas son responsables de ingresar a un inmueble en Garzón (Huila) para apoderarse de objetos de valor y atacar a una pareja de adultos mayores”, se lee en un comunicado de la Fiscalía.

Sin embargo, las víctimas lograron pedir auxilio, lo que obligó a los delincuentes a abandonar el lugar sin alcanzar a cometer el hurto.

Capturan en flagrancia a sujetos que pretendían robar a adultos mayores

La rápida reacción de las autoridades permitió que los sospechosos fueran capturados en flagrancia poco tiempo después en la vereda La Pampa.

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Las pruebas recopiladas por la Fiscalía fueron determinantes para que los implicados reconocieran su responsabilidad en los delitos de "hurto calificado y agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas".

Como resultado del proceso judicial, el juez impuso una pena de tres años y seis meses de prisión para cada uno de los condenados. Además, determinó que la sanción deberá cumplirse en un establecimiento carcelario.

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