CANAL RCN
Colombia

Condenan a tres sujetos por ataque con ácido en Envigado

El ataque ocurrió en el barrio El Salado de Envigado, Antioquia, cuando una mujer de 37 años fue agredida con una sustancia química. El sujeto grabó la agresión con su teléfono celular.

Cárcel
Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
06:51 p. m.
Un juez de conocimiento condenó a 14 años de prisión a Juan José Restrepo Rivera, Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri, tras avalar un preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de los procesados.

Condenan a dos sujetos a prisión por atacar con ácido a una mujer en Envigado

Los tres fueron hallados responsables del delito de lesiones personales con agentes químicos o similares.

El ataque ocurrió el 8 de julio de 2024 en el barrio El Salado de Envigado, Antioquia, cuando una mujer de 37 años fue agredida con una sustancia química por Restrepo Rivera, quien además grabó la agresión con su teléfono celular.

“Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa de los procesados, un juez de conocimiento condenó a 14 años de prisión a Juan José Restrepo Rivera, Juan Camilo Arenas Madrid y Jhorts Sebastián Durango Echeverri, por el delito de lesiones personales con agentes químicos o similares”, indicó la Fiscalía.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad y de la Policía Nacional, el agresor fue capturado minutos después.

Durante su detención, Restrepo confesó que había recibido 700.000 pesos por cometer el ataque y reveló la ubicación de los otros dos implicados, quienes fueron sorprendidos a pocas cuadras, esperando en un taxi.

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la víctima sufrió una incapacidad médica de 60 días y actualmente presenta secuelas físicas permanentes en varias partes de su cuerpo.

Hombres atacaron a una mujer con ácido

Además de la pena privativa de la libertad, los tres condenados deberán pagar una multa equivalente a 666 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia quedó en firme y ya está ejecutoriada.

“Al momento de su captura, el hoy condenado manifestó a las autoridades que por el ataque le habían pagado la suma de $700.000 y entregó la ubicación de los otros dos procesados, quienes también fueron detenidos cuando lo esperaban en un taxi a pocas cuadras del lugar”, añadió la Fiscalía.

