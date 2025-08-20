Capturan al presunto responsable de un feminicidio en Granada, Meta

A las 10:00 de la noche de este lunes 18 de agosto, un hombre identificado como Jhon Carlos Santos le habría disparado presuntamente con una escopeta a Jennifer Camila Jaramillo, de 26 años, en el barrio La Sabana, municipio de Granada, Meta.

RELACIONADO La Ley Huérfanos por Feminicidio entra en vigencia tras sanción presidencial

Vecinos del sector alertaron sobre la situación en la que la joven quedó gravemente herida. Aunque fue trasladada a un centro asistencial luego del ataque, Jennifer Camila falleció por la gravedad de sus heridas.

Según Andrea Lizcano, secretaria de Gobierno del Meta, el presunto responsable fue capturado por las autoridades y entregado a la Fiscalía.

“Pedimos que se investigue rápidamente los motivos de este nuevo hecho que deja muerta una mujer de nuestro departamento, pero que además nos golpea como sociedad ante situaciones que no se pueden seguir presentando”, expresó Lizcano.

RELACIONADO Envían a prisión a hombre acusado de intento de feminicidio y abuso sexual en Buenaventura

El pronunciamiento de la Alcaldía de Granada sobre el feminicidio

“Este crimen, que dejó a dos niños sin el amor y el cuidado de su madre, no solo afecta a una familia, sino que golpea el corazón de toda la sociedad granadina. Ninguna diferencia, circunstancia personal o relación afectiva puede justificar la violencia. La vida y la dignidad de las mujeres deben ser sagradas y protegidas por encima de todo”, expresó a través de un comunicado Juan Carlos Mendoza, alcalde de Granada.

Se espera que el presunto responsable sea presentado ante un juez para así legalizar su captura.

Feminicidios en Meta

De acuerdo con el más reciente boletín del Observatorio Colombiano de Feminicidios, entre enero y julio de 2025 se registraron 8 feminicidios en el departamento del Meta.

Por su parte, el Observatorio registró a nivel nacional 501 feminicidios durante el mismo periodo, de los cuales 58 corresponden a mujeres afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras, y 12 trans feminicidios.

Cabe recordar que la línea #155 se encuentra disponible durante las 24 horas del día para todo el territorio nacional y está enfocada en orientar a mujeres víctimas de violencia basada en género. En caso de registrarse llamadas reportando casos en desarrollo, será redireccionada a la línea de la Policía Nacional 123 para que se disponga del apoyo necesario para su atención inmediata.