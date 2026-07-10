Condenan al representante Pedro José Suárez Vacca: hechos ocurrieron cuando era juez

Este viernes 10 de julio, la Sala Especial de Primera Instrucción de la Corte Suprema condenó al representante Pedro José Suárez. Esto, por el delito de prevaricato por acción agravado.

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La condena es de 68 meses y 24 días (más de cinco años) tras las rejas e incluye una multa de 99,99125 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No se le concedió la prisión domiciliaria.

¿Cuáles son los hechos?

Los hechos se remontan a los años 2008 y 2009, cuando Suárez ejercía como juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Tunja.

Según la sentencia, otorgó y mantuvo el beneficio de prisión domiciliaria a una persona condenada por tráfico agravado de estupefacientes y secuestro simple, pese a que la ley impedía esto, dado que no era posible con el último delito.

El alto tribunal concluyó que no verificó antecedentes penales del condenado y pasó por alto las restricciones establecidas en la Ley 750 de 2002. Inclusive, cuando volvió a pronunciarse sobre el caso en 2009, ya tenía conocimiento de la condena por secuestro simple y aún así decidió mantener la detención domiciliaria.

Condena es en primera instancia

También determinó que las decisiones adoptadas no fueron hechos independientes, sino actuaciones sucesivas encaminadas a sostener un beneficio que legalmente no procedía.

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En la sentencia, señaló que los argumentos presentados por la defensa, relacionados con la carga laboral del despacho y la delegación en otros funcionarios para elaborar proyectos de providencia, no desvirtúan la responsabilidad del procesado ni justifican las decisiones adoptadas.

Como medida de reparación, ordenó que el condenado publique, por una única vez y con recursos propios, un resumen de la sentencia junto con un escrito de excusas públicas dirigido a la Rama Judicial, al Estado colombiano y a la sociedad.