CANAL RCN
Colombia

Condenaron a un hombre por el brutal abuso sexual contra una perrita en Leticia: aceptó los cargos

El hombre fue procesado por maltrato animal agravado tras cometer el atroz acto.

Perrita abusada en Leticia
Foto: Referencia / Freepik

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
11:35 a. m.
La Fiscalía confirmó la judicialización de Ismael Olmedo Ruiz, señalado como responsable de un nuevo caso de maltrato animal.

El sujeto fue imputado por el delito de maltrato animal agravado, luego de que las investigaciones demostraran que accedió sexualmente a una perrita en Leticia, Amazonas.

¿Cómo ocurrió el aberrante abuso contra la perrita en Leticia?

El ataque se produjo el 25 de febrero de 2025, en una vivienda ubicada en la zona conocida como Villar Barbacoas, en Leticia.

Según la investigación, el hombre se aprovechó de un espacio bajo las escaleras de la vivienda para someter al animal, identificado como 'Muñeca'.

La gravedad del caso quedó evidenciada en el material probatorio recolectado, el cual fue presentado por la Fiscalía durante la audiencia de imputación.

¿Cuáles fueron las pruebas que confirmaron el ataque?

El dictamen elaborado por una médica veterinaria reveló que la perrita presentaba lesiones compatibles con agresión física y sexual.

Estos hallazgos fueron reforzados por los informes entregados por la Policía de Protección Ambiental, las entrevistas realizadas a testigos y los registros audiovisuales que circularon en redes sociales.

El agresor aceptó cargos y será condenado

Durante la diligencia judicial aceptó su responsabilidad reconociéndose como autor de la conducta punible bajo circunstancias de agravación punitiva.

La Fiscalía indicó que el hombre permanecerá privado de la libertad mientras se cumple la fase final del proceso.

Así entonces, en las próximas semanas, un juez de conocimiento emitirá la sentencia condenatoria que definirá el tiempo de cárcel y las sanciones adicionales que enfrentará por este delito.

