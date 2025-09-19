⁠Conductor aterrorizó con arma blanca a ocupantes de ruta escolar en Bogotá: hay video

Preocupados se encuentran los conductores bogotanos tras conocer el video de un hombre que, en medio del tráfico, dejó su vehículo estacionado para amenazar con arma blanca a los ocupantes de una ruta escolar, con la que habría tenido un desacuerdo en la vía.

En la grabación, realizada por una mujer sentada en la parte de atrás, se ve al sujeto sosteniendo un cuchillo en la mano, mientras reta al conductor de la ruta a bajarse y enfrentarlo.

La víctima lo invita a involucrar a la Policía en el desacuerdo: “¿Hablamos con la Policía? Allá están, vamos hasta allá”. E, incluso, le recuerda que fue él quien invadió el carril contrario: “Usted fue el que se me metió, yo voy por mi carril”.

Sin embargo, y sin importar que agentes se encontraban a unos cuantos metros, el agresor tomó el puñal y rayó la pintura de la ruta, antes de abordar su vehículo y darse a la fuga.

Concejal de Bogotá hace un llamado urgente a luchar contra la intolerancia en Bogotá:

Al cierre del primer semestre del 2025, el concejal de Bogotá por el partido En Marcha David Saavedra hizo un llamado urgente en las instalaciones del Concejo a luchar contra los episodios de intolerancia en la ciudad.

Y es que, según comentó, a diario se registran 10 casos de agresión entre actores viales, según cifras de la Policía de Tránsito y, hasta junio del 2025, el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial había reportado 2.292 siniestros graves.

“Pero la violencia no se limita al volante. Según cifras del SIEDCO, en los primeros cinco meses del 2025 se han registrado 307 asesinatos por riñas, es decir conflictos que escalaron a tal punto que terminaron en la muerte de una persona. Las localidades más afectadas son Kennedy (50 casos), Ciudad Bolívar (49), Santa Fe (33), Bosa (27) y Suba (25)”, precisó su equipo en un comunicado.

El año pasado, la Policía Metropolitana advirtió que 1.200 episodios relacionados con riñas se registraron en la capital del país y, por tanto, el cabildante quiso compartir un mensaje con sus pares y la ciudadanía:

“La intolerancia no puede seguir cobrando vidas ni dejando ciudadanos en estado de terror psicológico. Este es un llamado a las autoridades y a la administración, no dejemos que la violencia se vuelva nuestra forma cotidiana de vivir”.