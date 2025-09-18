CANAL RCN
VIDEO | Agente de tránsito fue víctima de golpiza por un motociclista en Sogamoso

Al motociclista le iban a imponer un comparendo por no tener papeles y estacionarse en el andén.

septiembre 18 de 2025
09:35 a. m.
Hay indignación en Sogamoso por la agresión que recibió un agente de tránsito en medio de un procedimiento que quedó grabado.

Las cámaras del sector capturaron el violento hecho, ocurrido pasadas las 10:30 a.m. del 17 de septiembre. Funcionarios de movilidad se estaban disponiendo a realizar el respectivo procedimiento contra una motocicleta que estaba estacionada sobre un andén.

Agresión ocurrió a plena luz del día

Al momento de inspeccionar al motociclista, se supo que no tenía papeles. Acto seguido, los agentes le impusieron un comparendo. Este momento fue el que desató la ira del hombre, quien emprendió actos violentos contra uno de los funcionarios.

El video muestra cómo esta persona le lanzó golpes y patadas a uno de los agentes. Esto, mientras era visto por el resto de las personas que transitaban por los alrededores.

Los otros funcionarios trataron de calmarlo y alejarlo, pero el hombre siguió. Inclusive, intentó varias veces volverse a montar en la motocicleta, pero los agentes no lo permitieron.

Minutos después, la situación pudo ser controlada y el ciudadano fue llevado a la estación de Policía más cercana, en donde podría responder por el delito de lesiones personales.

Agresión a agente en Cali hizo eco a nivel nacional

A mediados de mayo, hubo un caso similar que hizo eco a nivel nacional. Así como el ocurrido en Sogamoso, este se presentó a plena luz del día, pero en Cali.

Mediante redes sociales, se viralizó la agresión de un hombre contra un agente. Durante el cruce de palabras, hubo insultos que fueron catalogados como racistas. Además, hubo gritos y empujones.

El caso escaló y llegó hasta las autoridades locales, quienes le impusieron medidas al agresor. Asimismo, la empresa en la que trabajaba este hombre se pronunció para indicar que dejó de hacer parte de su nómina.

Días después, la Alcaldía de Cali le hizo un reconocimiento al funcionario, identificado como José Félix Ángulo Valencia. Le destacaron la paciencia con la que abordó la situación, a pesar de haber sido atacado verbalmente.

