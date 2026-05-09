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Colombia pierde a uno de sus ciclistas tras aparatosa caída en la etapa 2 del Giro de Italia

El colombiano Santiago Buitrago abandonó el Giro de Italia 2026 tras sufrir una fuerte caída en la etapa 2. Egan Bernal ahora es tercero en la general.

Giro de Italia: Santiago Buitrago
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 09 de 2026
04:41 p. m.
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El ciclismo colombiano recibió un duro golpe este sábado durante la segunda etapa del Giro de Italia. El pedalista Santiago Buitrago tuvo que abandonar la competencia luego de verse involucrado en una aparatosa caída masiva cuando faltaban 23 kilómetros para la meta.

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La jornada, disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria, transcurría con normalidad hasta que un movimiento confuso dentro del pelotón terminó provocando un choque en cadena que afectó a varios corredores.

Entre los ciclistas que quedaron tendidos sobre el asfalto apareció el colombiano del equipo Bahrain Victorious, generando preocupación inmediata entre los aficionados.

Durante varios minutos hubo incertidumbre sobre el estado de Buitrago, ya que no volvió a aparecer en competencia y tampoco cruzó la línea de meta. Horas después, su equipo confirmó oficialmente el abandono.

El comunicado del Bahrain Victorious sobre Santiago Buitrago

A través de sus canales oficiales, la escuadra del colombiano entregó detalles de lo sucedido y confirmó que el corredor fue trasladado a un centro médico para ser evaluado.

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“Con aproximadamente 23 km por delante en la Etapa 2 del Giro de Italia, Santiago Buitrago se vio forzado a abandonar la carrera tras verse involucrado en una caída. Santi ha sido llevado al hospital más cercano para más exámenes”, informó el equipo.

Además del colombiano, otros corredores también tuvieron que abandonar la etapa, entre ellos Jay Vine y Adne Holter.

Egan Bernal sigue firme en la pelea del Giro
Pese a la salida de Buitrago, Colombia todavía mantiene representación importante en la carrera. Egan Bernal volvió a mostrar buenas sensaciones y logró meterse en el podio parcial de la clasificación general.

La etapa fue ganada por el uruguayo Guillermo Thomas Silva, quien además asumió el liderato de la competencia tras imponerse en el embalaje final. El podio del día lo completaron Florian Stork y Giulio Ciccone.

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