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Conductor chocó con un semáforo en Bogotá y abandonó su camioneta tras el partido de la Selección Colombia

Días antes, otro sujeto chocó con un poste en la localidad de Suba y tomó un taxi, dejando su vehículo a mitad de la vía.

Noticias RCN

junio 18 de 2026
08:13 a. m.
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Entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se registró un aparatoso accidente sobre la calle 13 con carrera 43, en Bogotá, justo después del partido de la Selección Colombia contra Uzbekistán, en el que la tricolor ganó tres goles a uno.

De acuerdo con las autoridades, una camioneta de placas GMU 362 chocó con un poste semafórico, provocando que quedara sobre la vía, y abandonó su vehículo.

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Al lugar llegaron agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad para retirar el vehículo e iniciar las primeras pesquisas que les permitan dar con alguna pista y encontrar al conductor.

De momento no hay información sobre personas fallecidas o heridos, pero el choque mantuvo restringido el tránsito sobre la calle 13, en sentido oriente – occidente, durante las primeras horas del jueves.

Días antes, otro conductor chocó con un poste en Bogotá y escapó en un taxi:

Aunque el caso genera gran inquietud, no es un hecho aislado. Apenas el fin de semana, otro conductor chocó con un poste en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba y escapó en un taxi.

El incidente, ocurrido sobre el mediodía del domingo 14 de junio, quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.

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En las grabaciones se ve el momento en el que el joven conductor choca con el poste, baja del vehículo para observar los daños, recoge un bolso color negro y toma un taxi que pasaba por la intersección ubicada en la calle 127 D con carrera 53 A.

El incidente causó extrañeza entre los habitantes del sector, que se reunieron en la calle tras escuchar el estruendo. En los videos compartidos en redes se ve cómo, incluso, se acercan al vehículo en busca de ocupantes o alguna pista que les permitiera entender lo ocurrido.

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