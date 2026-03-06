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Video | Bus del SITP se rodó y atropelló a una mujer y a su hijo de 3 años, en Suba

Cámaras de seguridad dejan ver el momento en que el conductor deja estacionado el bus, al parecer, sin ponerle el freno de mano.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:34 a. m.
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Una tragedia se registró en la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que una mamá y su pequeño de 3 años fueran embestidos por un bus del SITP.

Un video de cámaras de seguridad muestra que el conductor descendió del vehículo y, segundos después, este se rodó por la calle atropellando a la familia que caminaba desprevenida.

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Así fue el trágico accidente en Suba

En la grabación se ve que el conductor se baja e ingresa a una vivienda tras dejar estacionado el bus.

Entretanto, por la otra acera una pareja va caminando junto a su pequeño hijo. Justo al llegar frente a un poste pasa lo inexplicable.

El vehículo, que al parecer estaba sin freno de mano, se rueda calle abajo, toma velocidad y alcanza a arrollar son fuerza a la mujer y al pequeño, quienes perdieron la vida en el momento.

Familiares piden esclarecer lo sucedido

Por ahora, la principal hipótesis de lo que ocurrió es que el conductor no habría asegurado el freno de mano del bus.
La familia de las víctimas pide a las autoridades investigar lo sucedido y judicializar al responsable.

El padre que se salvó de ser atropellado intentaba mover el bus con las manos para auxiliar a su esposa e hijo, sin embargo, fue imposible.

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Los cuerpos de la mujer y el pequeño serán trasladados a Arjona, Bolívar, de donde eran oriundos.

Transmilenio lamentó la muerte de las dos personas y aseguró que atenderá los requerimientos de las autoridades para esclarecer este lamentable hecho que enluta a la comunidad.

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