Carro embistió a una moto y huyó a toda velocidad en Bogotá: víctima está luchando por su vida

En el barrio Carvajal, localidad de Kennedy, occidente de Bogotá; un motociclista quedó gravemente herido tras ser embestido por un vehículo que, luego de tomar una curva, invadió su carril.

De acuerdo con el registro de las cámaras, el siniestro se dio después de las 8:00 p.m. del sábado 30 de mayo. El conductor del carro embistió de frente al motociclista, no lo auxilió y emprendió la huida.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La víctima, identificada como Javier Pérez, sufrió traumatismos en la pelvis, una pierna y la columna. También quedó con afectaciones en el corazón y pulmones. La familia pide que el responsable se presente ante las autoridades.

Pérez permanece en la unidad de cuidados intensivos. Una familiar contó en Noticias RCN que la única zona que no resultó con afectaciones fue el cráneo. “Tiene muchísimos órganos comprometidos, la pelvis completamente destruida y las piernas rotas”, manifestó.

La familiar señaló que los procedimientos médicos han ido por buen camino, a la espera de una cirugía en las piernas; pero recalcó que el proceso aún es largo.

¿Qué lesiones tiene el motociclista?

“Desafortunadamente, como ya se ha comentado, el conductor del vehículo huyó después de no solo golpearlo, sino pasarle por encima. Él quedó botado en el piso y son las personas del sector quienes lo auxilian”, indicó Mónica, su prima.

Con respecto al acompañamiento de las autoridades, la familia ha estado respaldada por la Policía y Fiscalía: “Los habitantes del sector nos suministraron sus cámaras privadas y hemos logrado encontrar muchísima información”.

La Secretaría de Movilidad alertó hace un par de meses que las muertes en accidentes de tránsito estaban aumentando. Entre el 1 de enero y 5 de abril de este año, se registraron 162 víctimas mortales, un 13 % más que en el mismo periodo de 2025.

Los motociclistas fueron los actores viales más afectados por los accidentes, quedando en medio del 44 % de los casos. También han fallecido peatones, ciclistas y pasajeros de carros.