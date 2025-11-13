CANAL RCN
Colombia Video

Video | Conductor de bus fue brutalmente atacado por un vendedor ambulante en el centro de Barranquilla

El hecho de intolerancia ocurrió en la carrera 44 con calle 36.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
08:51 a. m.
Un episodio de intolerancia se registró en pleno centro de Barranquilla, cuando un conductor de bus urbano fue víctima de una brutal agresión por parte de un vendedor ambulante y otra persona que lo acompañaba.

El ataque se presentó en la carrera 44 con calle 36, una zona de alto flujo vehicular y comercial.

Conductor de bus fue atacado por vendedor ambulante en Barranquilla

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se originaron cuando la carrocería del bus habría tropezado una de las chazas que estaban ubicadas sobre el espacio vehicular.

El incidente generó una acalorada discusión entre el conductor del vehículo de servicio público y el vendedor ambulante, quien reaccionó de forma violenta.

El enfrentamiento escaló rápidamente y, en medio de la disputa, el vendedor ambulante subió al bus y, según el relato de testigos, comenzó a agredir al conductor con golpes y amenazas, mientras otra persona que lo acompañaba también participaba del ataque.

¿Cómo está el conductor del bus que fue agredido en Barranquilla?

Sobre lo ocurrido, Jhon Jairo Ospina, gerente operativo de Sobusa, entregó detalles:

Este vendedor ambulante se sube al vehículo, amenazó al conductor y luego tira a agredirlo. El conductor, lógicamente, se defiende y esto llevó a un enfrentamiento corporal dentro del bus.

El altercado dejó al conductor gravemente herido, tras recibir varios golpes dentro del automotor.

Desde la empresa de transporte, Sobusa, se hizo un llamado urgente a las autoridades para que se tomen medidas frente a las chazas que, según denuncian, permanecen instaladas en el espacio vehicular, obstaculizando el paso de los buses y generando riesgos tanto para conductores como para peatones.

