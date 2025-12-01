Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha: la víctima quedó con múltiples heridas

En el barrio San Mateo, en la comuna 5 de Soacha, la Policía Nacional sorprendió a un hombre agrediendo salvajemente a su pareja dentro de una vivienda, mientras un menor de edad presenciaba la escena.

El hecho, que fue reportado por los vecinos tras escuchar los gritos de auxilio, terminó con la captura del agresor y el traslado de la víctima a un centro asistencial con heridas de gravedad.

Menor ayudó a frenar un intento de feminicidio en Soacha

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron cuando la patrulla de vigilancia fue alertada por la comunidad sobre un presunto caso de violencia intrafamiliar en una casa del sector.

Al llegar al sitio, los uniformados fueron recibidos por un niño, quien abrió la puerta de la vivienda y permitió el ingreso de los agentes.

En el interior, los policías encontraron la escena desgarradora: un hombre estaba atacando a su pareja con un arma cortopunzante, apuntando directamente al cuello de la víctima.

Ante la inminente amenaza contra su vida, los uniformados intervinieron de inmediato y utilizaron la fuerza para controlar la situación y reducir al agresor, logrando su captura en flagrancia.

¿Cómo está la mujer que estaba siendo atacada con un cuchillo por su pareja en Soacha?

La víctima presentaba múltiples heridas visibles y un evidente estado de shock.

El reporte médico preliminar señala que la mujer sufrió dos heridas por arma cortopunzante en las extremidades inferiores, hematomas en diferentes partes del cuerpo y el rostro, además de una herida abierta en una de sus manos, producto de los intentos por protegerse durante la agresión.

Los uniformados brindaron los primeros auxilios en el lugar y coordinaron el traslado de la mujer hacia un centro médico, donde fue atendida de urgencia y permanece bajo observación médica.

Capturan a hombre que atentó contra su pareja en Soacha

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de tentativa de feminicidio, luego de ser plenamente identificado y conducido bajo custodia.

La Policía Nacional repudió lo ocurrido y reafirmó su rechazo total a cualquier forma de violencia contra la mujer, recordando a la ciudadanía la importancia de denunciar de manera inmediata este tipo de hechos para evitar tragedias mayores.