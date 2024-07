Caso de exalcalde de Chipaque acusado de abuso sexual: habla su conductor

Santiago Carrillo, el conductor de la camioneta de Camilo Pardo es otro de los testigos claves en el caso de denuncia de violencia sexual que Yuri Castellanos radicó contra Pardo, su exjefe y el exalcalde de Chipaque.

Noticias RCN habló con el hombre. Este medio solo cumple con la labor de escuchar a todas las partes referidas.

Lo que dice Yuri Castellanos, la joven que acusó al exalcalde de Chipaque de haberla abusado sexualmente

Yuri Castellanos, una joven ingeniera ambiental, denunció el presunto abuso del que habría sido víctima entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre de 2023. Ella acusó a Camilo Pardo, su entonces jefe y alcalde del municipio de Chipaque en Cundinamarca.

“Yo no recuerdo qué fue lo que pasó, ni que me estaban haciendo, nada. Cuando yo vuelvo a recuperar el conocimiento es cuando, recuerdo que nos encontramos sobre la vía, yo ya tenía el sostén desacomodado, tenía la blusa completamente abierta, [también] el pantalón”, aseguró Castellanos a Noticias RCN.

En la versión entregada a la Fiscalía y a los medios de comunicación, Yuri Castellanos ha insistido vehemente en que fue abusada al interior de una camioneta que se dirigía a Bogotá.

Al día siguiente del presunto episodio de abuso, la joven asegura que despertó con supuestos fuertes dolores en su cuerpo y que fue, presuntamente, a través del chat que se enteró por el propio Camilo de lo sucedido.

“¿cómo así no te acuerdas? anoche hicimos el amor, después te quedaste dormida”, se puede leer en uno de los mensajes de texto.

“Me decía que le había encantado lo de anoche, cuando sinceramente no recuerdo nada de ese evento ni qué fue lo que pasó. Yo no recuerdo absolutamente nada, [él] me hablaba con esa sevicia de lo que la había hecho”, aseguró la mujer.

Lo que dice el conductor de Camilo Pardo sobre las denuncias de violación sexual de Yuri Castellanos

El hombre vestido de negro que esporádicamente aparece en los videos es quien podría testificar qué le sucedió realmente a Yuri Castellanos el día de su presunto abuso. Se trata de Santiago Carrillo, el conductor del ex alcalde de Chipaque.

una de las preguntas del caso es porque la joven fue la única persona que al salir del restaurante no fue llevada a su casa.

Según aseguró Carrillo, Yuri había sugerido al exalcalde irse hasta Villavicencio a seguir consumiendo licor, sin embargo Pardo se habría negado asegurando que en su casa en la capital le estaban esperando su esposa y sus hijos.

“Entonces Yuri dice, yo me voy para donde Camilo Pardo se vaya”, aseguró Carrillo.

Ese supuesto pedido habría sucedido después de las 11:18 p. m. del 13 de diciembre de 2023 antes de salir del restaurante en el que los funcionarios de la Alcaldía se habían reunido.

“En ese momento ella me manifiesta que quiere irse conmigo para Villavicencio, yo le digo que no, que yo tengo que llegar a mi apartamento. Ella se molesta conmigo y yo trato de irme y me dice quédate, ya olvidemos esto si no puedo ir a Villavicencio contigo, déjame acompañarte a Bogotá y me devuelvo con el conductor”, aseguró Pardo, el exalcalde acusado de violencia sexual.

Según cuenta Carrillo, la camioneta fue abordada por siete personas, entre ellos Yuri, que según el conductor, nunca fue obligada.

Hacia la medianoche solo quedaron en el vehículo el alcalde, Yuri y el conductor quienes se dirigieron hacia Bogotá en el vehículo.

En el recorrido, según el exalcalde, la joven se habría sentido mal por lo que habrían detenido el vehículo y supuestamente había ayudado a Yuri a bajar para permitir que vomitara. Después, se habrían vuelto a subir en la camioneta y habrían continuado su recorrido.

Tras esto, es cuando se habría dado el presunto episodio de abuso sexual denunciado por la joven ingeniera ambiental.

“Yo lo que hice fue voltearlo para arriba [el espejo retrovisor] porque al parecer ellos ahí están teniendo relaciones sexuales”, aseguró Carrillo, quien dice que no puede asegurar el episodio debido a que la vía estaba muy nublada y las luces de la camioneta estaban apagadas.

El conductor asegura que al interior de la camioneta no se escuchó ningún grito que señalara violencia en la situación.

“Cuando estuvimos los dos ella estaba totalmente despierta. Estamos hablando de una relación consentida, que lo vamos a probar dentro del proceso”, aseguró el exalcalde.

Tras llegar a Bogotá, el alcalde asegura que sugirió a Yuri quedarse en su casa en Bogotá, donde vivía con su esposa e hijos, pues, supuestamente, el conductor se habría rehusado a llevar a Yuri nuevamente a Chipaque por temor a que le sucediera algo en el camino debido al estado en el que se encontraba la mujer.

También le habrían sugerido a Yuri ir a un hospital, pero, asegura Carrillo, ella se habría negado porque no quería que su padre se enterara de la supuesta relación sentimental que tenía con el entonces alcalde.

Tras un rato, cámaras de seguridad grabaron a Santiago Carrillo dejando sobre las 2:50 a. m. a Yuri Castellanos en la casa de Maribel Lancheros, la secretaria del despacho quien había compartido con ellos más temprano.

El exalcalde pide a Yuri Castellanos que hable de la supuesta relación sentimental que habían tenido previamente al presunto caso de abuso sexual.

Lo que le toca descifrar a la justicia en el caso de presunto abuso sexual contra Yuri Castellanos

La justicia deberá comprobar cuál era el estado real de los implicados y qué papel jugó la alta cantidad de alcohol que habían consumido.

“Creemos que lo único que se afecta es la memoria y lo único que los jueces evalúan es si se acuerda o no se acuerdan y no como tomó la decisión de consentir una situación, entonces hay que analizar, por ejemplo no solamente con el relato de la presunta víctima, sino de otros testigos”, aseguró Carolina Piñeres, psicóloga psiquiátrica.

Más allá de las versiones y los testigos que difieren en ambas partes, la justicia tiene los dictámenes médicos en el reporte del Hospital San Rafael tomado un día después en ese documento aparecen lesiones en el cuerpo de Yuri que hablan de un posible abuso sexual.

Asimismo, deberá ser analizado el resultado de las muestras será otra herramienta para el caso por otra parte está el examen de medicina legal tomado nueve días después su resultado será contrastado con el inicial.