Vecinos se cansaron de los ladrones y le quemaron la moto a uno tras robo en Bogotá

La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los habitantes en Bogotá. Muestra de ello es la desconfianza que hay a la hora de salir en la noche, pasar por ciertos sitios o tomar el transporte público.

RELACIONADO Menores Emberá abandonadas en una vivienda fueron rescatadas por la Policía y los Bomberos de Bogotá

Bogotá Cómo Vamos es una encuesta de percepción ciudadana que recoge las inconformidades. En materia de delincuencia, los atracos callejeros son lo que más preocupa, superando la drogadicción, robo de apartamentos, formación de pandillas, atracos a tiendas, entre otros crímenes.

¿Cómo cerró la seguridad de Bogotá en 2025?

Sin embargo, 2025 cerró con un balance positivo. Cifras del Distrito apuntan que, por ejemplo, los hurtos a personas bajaron 5.4 %, pasando de 130.504 a 123.393 casos. Es decir, se previnieron más de siete mil sucesos.

Otras modalidades, como hurto a comercio, entidades financieras, residencias, abigeato, automotores y motocicletas tuvieron caídas. Los únicos delitos de alto impacto que aumentaron fueron lesiones personales, secuestros y violencia intrafamiliar.

Particularmente con el hurto a personas, las siete localidades con más casos fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén y Fontibón. Un punto importante es que hubo 21.973 casos que no fueron identificados en una localidad específica.

Golpearon al ladrón y le quemaron la moto

Un caso reciente se dio en la localidad de Suba, puntualmente por el barrio Las Villas. Los policías del CAI Tierra Linda recibieron el llamado de que una persona estaba siendo golpeada por los vecinos.

Al momento de acudir al sitio, efectivamente este hombre de 22 años estaba rodeado. Los presentes informaron que minutos antes, lo habían sorprendido robándole el celular a una mujer, el cual tiene un costo aproximado de tres millones de pesos.

Mientras unos lo golpeaban, el resto se dedicó a destruirle la motocicleta, la cual quedó consumida en llamas. Tras la captura, el objeto robado pudo ser devuelto a la víctima.