CANAL RCN
Colombia Video

Vecinos se cansaron de los ladrones y le quemaron la moto a uno tras robo en Bogotá

Minutos antes, le había quitado el celular a una mujer. La Policía tuvo que interceder por los golpes que le estaban dando.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 20 de 2026
03:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad es uno de los problemas que más preocupa a los habitantes en Bogotá. Muestra de ello es la desconfianza que hay a la hora de salir en la noche, pasar por ciertos sitios o tomar el transporte público.

Menores Emberá abandonadas en una vivienda fueron rescatadas por la Policía y los Bomberos de Bogotá
RELACIONADO

Menores Emberá abandonadas en una vivienda fueron rescatadas por la Policía y los Bomberos de Bogotá

Bogotá Cómo Vamos es una encuesta de percepción ciudadana que recoge las inconformidades. En materia de delincuencia, los atracos callejeros son lo que más preocupa, superando la drogadicción, robo de apartamentos, formación de pandillas, atracos a tiendas, entre otros crímenes.

¿Cómo cerró la seguridad de Bogotá en 2025?

Sin embargo, 2025 cerró con un balance positivo. Cifras del Distrito apuntan que, por ejemplo, los hurtos a personas bajaron 5.4 %, pasando de 130.504 a 123.393 casos. Es decir, se previnieron más de siete mil sucesos.

Otras modalidades, como hurto a comercio, entidades financieras, residencias, abigeato, automotores y motocicletas tuvieron caídas. Los únicos delitos de alto impacto que aumentaron fueron lesiones personales, secuestros y violencia intrafamiliar.

Particularmente con el hurto a personas, las siete localidades con más casos fueron: Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén y Fontibón. Un punto importante es que hubo 21.973 casos que no fueron identificados en una localidad específica.

Golpearon al ladrón y le quemaron la moto

Un caso reciente se dio en la localidad de Suba, puntualmente por el barrio Las Villas. Los policías del CAI Tierra Linda recibieron el llamado de que una persona estaba siendo golpeada por los vecinos.

Golpe a red de trata de personas: capturan en Bogotá a dos cabecillas requeridos por Países Bajos
RELACIONADO

Golpe a red de trata de personas: capturan en Bogotá a dos cabecillas requeridos por Países Bajos

Al momento de acudir al sitio, efectivamente este hombre de 22 años estaba rodeado. Los presentes informaron que minutos antes, lo habían sorprendido robándole el celular a una mujer, el cual tiene un costo aproximado de tres millones de pesos.

Mientras unos lo golpeaban, el resto se dedicó a destruirle la motocicleta, la cual quedó consumida en llamas. Tras la captura, el objeto robado pudo ser devuelto a la víctima.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Juliana Guerrero, exaspirante a viceministra, habría pagado derechos de grado después de graduarse

Armando Benedetti

Benedetti detalló por qué no hubo acuerdos con los gobernadores sobre el decreto económico

Yeison Jiménez

"¿Para qué sigo?": desgarrador mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras su último adiós en Manzanares

Otras Noticias

Linda Caicedo

Linda Caicedo, siempre dice presente: nuevo golazo en el clásico frente a Atlético Madrid

Linda Caicedo marcó un golazo en la victoria del Real Madrid frente a Atlético en la Supercopa Española.

Cesantías

Cesantías 2026: esto es lo que le deben pagar a un empleado si no trabajó un año completo

Saque la calculadora: esto le deben pagar en caso de no haber laborado el año.

Venezuela

¿María Corina Machado hará parte de la transición en Venezuela? Esto dijo Trump ahora

Tolima

Secretarios de Salud de Tolima y Risaralda denuncian crisis hospitalaria por deudas de Nueva EPS

Medellín

Usuarios denuncian altos precios en hospedajes de Medellín a días de los conciertos de Bad Bunny