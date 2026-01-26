Millonarios, un paso más cerca de James: “Propuesta oficial que llena expectativas”

Millonarios vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes y esta vez el nombre que ilusiona a su hinchada es uno de los más importantes en la historia reciente del fútbol colombiano. Este lunes 26 de enero se conocieron nuevos detalles sobre la negociación que el club albiazul adelanta con James Rodríguez, una operación que, con el paso de las horas, parece tomar forma y generar expectativas reales en torno a un posible regreso del mediocampista cucuteño al fútbol profesional colombiano.

Según la información que ha trascendido, Millonarios ya habría presentado una oferta formal al entorno del jugador, una propuesta que habría cumplido con las condiciones deportivas y económicas exigidas por el volante. Ahora, la decisión final está en manos de James, quien evalúa si acepta volver al FPC y vestir la camiseta azul, donde podría compartir vestuario con su gran amigo Radamel Falcao García, una dupla que despierta ilusión entre los aficionados.

Millonarios hace un esfuerzo económico por James Rodríguez

La operación no es sencilla, pero desde el club bogotano han dejado claro su interés en concretar el fichaje. James Rodríguez se encuentra sin equipo desde finales de noviembre, una situación que lo obliga a definir su futuro en el corto plazo si quiere tener continuidad y ritmo competitivo de cara al Mundial de Estados Unidos. En ese contexto, Millonarios aparece como una alternativa sólida, tanto desde lo deportivo como desde lo emocional.

Durante la mañana de este lunes, el periodista Julio Sánchez Cristo, quien ha seguido de cerca esta negociación, reveló nuevos detalles en su programa radial, dejando claro que el club albiazul puso sobre la mesa una propuesta importante.

“Le pusieron encima de la mesa una propuesta que llena todas sus expectativas, es decir, está haciendo un esfuerzo Millonarios para compensar el tema patrimonial. La cifra que pidió Millonarios ya la redondeó y ya es decisión de él”, señaló el comunicador.

Estas palabras confirman que la institución bogotana está dispuesta a realizar un esfuerzo significativo para seducir al mediocampista, entendiendo el impacto deportivo, mediático y simbólico que tendría su llegada.

La decisión final está en manos del ‘10’

A partir de ahora, todo depende de James Rodríguez. El jugador analiza las opciones que tiene sobre la mesa y valora no solo el aspecto económico, sino también el proyecto deportivo, la continuidad y el entorno que le permita llegar en buen nivel a la cita mundialista. Volver a Colombia implicaría un cambio importante, pero también la posibilidad de asumir un rol protagónico y liderar a un club histórico.

Para Millonarios, la eventual llegada de James representaría un golpe de autoridad en el mercado y un mensaje claro de ambición. Para el jugador, sería una apuesta por la cercanía, el protagonismo y la conexión con la afición. En los próximos días se espera una definición que podría marcar uno de los movimientos más importantes del fútbol colombiano en los últimos años.