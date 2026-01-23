VIDEO | Ladrón cometió varios robos en Engativá con solo una hora de diferencia

Un delincuente protagonizó tres atracos en establecimientos comerciales de la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá, en tan solo una hora.

El hecho generó alarma entre los comerciantes del sector, quienes exigen acciones inmediatas de las autoridades para lograr su captura.

Modus operandi repetido en tres barrios

Según los testimonios, el ladrón ingresó a una carnicería, una droguería y una tienda en los barrios Normandía, Villa Luz y Estradita, simulando ser un cliente común. Una vez cerca de las cajas registradoras, amenazó a los comerciantes con un arma que, de acuerdo con las víctimas, podría ser traumática o real. De esta manera logró sustraer el dinero del día en cada establecimiento.

La secuencia de robos se registró con apenas minutos de diferencia entre un local y otro, lo que evidencia la rapidez con la que el delincuente se desplazó por la zona. Las cámaras de seguridad captaron con claridad su rostro, lo que facilitaría su identificación.

Comerciantes en Engativá exigen presencia policial

Los comerciantes manifestaron su preocupación ante esta ola de robos y solicitaron mayor presencia policial en el sector. “Es importante que las autoridades tomen las medidas pertinentes a fin de que sea capturado lo más pronto posible, ya que está afectando a todos los comerciantes del sector”, expresaron los afectados.

Las autoridades, por su parte, hicieron un llamado a la ciudadanía para que quien posea información sobre el paradero del delincuente se comunique con la línea de emergencias 123 o directamente con la Policía Nacional.

También recordaron que, aunque exista denuncia pública, es fundamental que los comerciantes formalicen las denuncias ante las instancias judiciales correspondientes, pues sin este procedimiento el proceso no puede avanzar y el sospechoso podría quedar en libertad.