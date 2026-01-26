Hombre que habría abusado a su hijastra durante cuatro años volvió extraditado de Perú

En los últimos días, fue extraditado de Perú a Colombia un hombre que presuntamente abusó sexualmente de su hijastra de nueve años en Amazonas.

Los hechos habrían ocurrido entre 2017 y 2020 (año en el que la joven cumplió los nueve años). Este hombre fue ubicado en Loreto el pasado 13 de enero y la extradición se efectuó el 19 de enero, llegando al aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Abusos entre 2017 y 2020

De acuerdo con lo mencionado por las autoridades, se habría aprovechado de su condición de poder para abusar a la menor en Puerto Nariño. Es importante recordar que su cómplice, la mamá de la niña, fue condenada a 16 años de prisión.

El hombre cruzó la frontera en aras de evadir a la justicia y deberá responder por acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Había sido declarado persona ausente el 17 de febrero de 2023. Lo acusaron el 19 de julio del mismo año.

Condena por abusar a los niños rescatados en la selva

A inicios de agosto de 2025, fue condenado Manuel Ronque, el padrastro de los niños Mucutuy que habían sido rescatados de la selva del Amazonas en 2023. Este hombre abusó sexualmente durante tres años de la mayor.

El crimen se dio entre 2020 y 2023. Con base en lo mencionado por el juzgado, aparte de abusarla, la mantuvo en un ambiente de amenaza para que no denunciara ni le contara a nadie.

Después del impresionante rescate después de que los menores estuviesen 40 días en la selva, los abuelos conocieron lo que había ocurrido y tomaron cartas en el asunto ante la justicia. Esto, paralelamente a un pleito sobre el cuidado de ellos.