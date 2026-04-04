"Me quitan una oreja": revelan aterrador video del conductor de plataforma que fue secuestrado en Bogotá

Un aterrador caso de secuestro y extorsión ocurrió recientemente en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

La víctima, un conductor de plataforma, fue retenida en una vivienda por un grupo de delincuentes que exigía una elevada suma de dinero a cambio de su liberación.

La situación se volvió pública tras la divulgación de un video grabado por los captores, en el que se observa al hombre con el rostro cubierto, suplicando por su vida mientras solicita que se envíe el dinero que los secuestradores demandan.

Revelan aterrador video del conductor de plataforma que fue secuestrado en Bogotá

En las grabaciones compartidas se ve al hombre decir con desesperación:

Para que, por favor, envíen lo que los muchachos están pidiendo, porque de lo contrario me quitan una oreja y me siguen haciendo más daño. Por favor, envíen cuanto antes para que me agilice mi liberación y, por favor, no llamen a la policía. Se les agradezco. Julio, Julio, por favor, envíen lo que están pidiendo los muchachos, por favor, se lo suplico.

Adicionalmente, se revelaron imágenes del vehículo en el que se movilizaba la víctima: una camioneta blanca que jugó un papel fundamental en la investigación y permitió avanzar en la ubicación del secuestrado.

Según la información oficial, los hechos se desencadenaron luego de que los presuntos responsables solicitaran un servicio de transporte mediante una plataforma digital.

Durante el trayecto, los delincuentes retuvieron al conductor y lo trasladaron a una vivienda donde lo mantuvieron cautivo mientras iniciaban un plan extorsivo.

Delincuentes exigían $20 millones de pesos para liberar al hombre secuestrado en Bogotá

Los secuestradores se comunicaron directamente con los familiares de la víctima, exigiendo 20 millones de pesos a cambio de su liberación.

Las llamadas incluyeron amenazas directas sobre la vida e integridad del hombre, con advertencias explícitas sobre posibles mutilaciones en caso de incumplimiento.

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Sin embargo, la denuncia oportuna activó al grupo Gaula de la Policía Nacional de Colombia, que en menos de 24 horas logró estructurar un operativo relámpago para ubicar el lugar donde se encontraba el secuestrado.

¿En qué estado se encontraba el secuestrado tras ser rescatado?

La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde recibe atención médica debido a una herida ocasionada por arma de fuego durante el secuestro.