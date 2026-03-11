Aldair Quintana dejaría tirado al Bucaramanga tras oferta de un club importante de Sudamérica

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano podría traer un movimiento inesperado en las próximas horas. El arquero colombiano Aldair Quintana estaría muy cerca de dejar al Atlético Bucaramanga para firmar con uno de los clubes más competitivos del continente.

De acuerdo con versiones de periodistas deportivos, el portero de 31 años habría recibido una oferta formal del Independiente del Valle, equipo ecuatoriano que estaría dispuesto a pagar su cláusula de rescisión para quedarse con sus servicios.

La oferta que podría sacar a Aldair Quintana del Bucaramanga

Según el periodista Felipe Sierra, el club ecuatoriano ya habría presentado una propuesta concreta para fichar al guardameta colombiano. La operación estaría basada en el pago de la cláusula de salida del jugador.

“Llegó una oferta por Aldair Quintana desde Independiente del Valle al Bucaramanga. La misma se basa sobre el pago de su cláusula de rescisión y está siendo analizada en estos momentos”, aseguró el comunicador.

En la misma línea, el periodista Diego Rueda indicó que el acuerdo podría concretarse pronto. “Aldair Quintana deja a Atlético Bucaramanga para vincularse a Independiente del Valle. El club ecuatoriano pagará la cláusula de salida que ronda los 350 mil dólares al conjunto leopardo”.

Si el pago de la cláusula se confirma, el equipo santandereano no tendría margen para bloquear la transferencia, lo que permitiría que el arquero salga de manera inmediata.

Un posible adiós que impacta al Bucaramanga

La posible salida de Quintana genera sentimientos encontrados dentro del club y entre la hinchada. El arquero se convirtió en uno de los pilares del equipo durante su paso por Bucaramanga.

Además de su rendimiento bajo los tres palos, el guardameta destacó por su liderazgo en el vestuario y por la conexión que logró construir con la afición.

En un principio, el futbolista no contemplaba abandonar el fútbol colombiano, especialmente por el buen momento que vive con el club. Sin embargo, con el paso de las horas la propuesta comenzó a tomar fuerza.

De concretarse la transferencia, Aldair Quintana cerraría un ciclo de dos años y medio en Bucaramanga, etapa marcada por actuaciones determinantes y por el recuerdo del título que llevó al club a uno de los momentos más importantes de su historia reciente.