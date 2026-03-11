Mujer se enfrentó a ladrón armado en droguería en Bosa: el momento quedó en video

Una mujer que trabaja en una droguería en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, protagonizó un momento de tensión cuando enfrentó a un delincuente que ingresó al establecimiento con la aparente intención de cometer un robo. El hecho generó reacciones entre comerciantes del sector, quienes aseguran que este tipo de episodios se repite con frecuencia en la zona.

El presunto delincuente ingresó al local haciéndose pasar por cliente y tras solicitar algunos artículos, habría aprovechado un descuido para sacar un arma y amenazar a la trabajadora del establecimiento. Sin embargo, la mujer reaccionó rápidamente y evitó que el hombre la apuntara durante varios segundos.

La trabajadora logró bloquear el movimiento del agresor y posteriormente lo sacó del establecimiento a golpes, exponiéndolo frente a otras personas que se encontraban en el exterior del local. Ante la reacción de la comunidad, el sujeto terminó huyendo del lugar.

Comerciantes denuncian aumento de robos en Bosa

Tras lo ocurrido, comerciantes de la zona manifestaron su preocupación por la inseguridad en el sector. Varios propietarios de establecimientos aseguraron que los robos a locales comerciales se han vuelto cada vez más frecuentes en la localidad.

De acuerdo con testimonios recogidos entre los comerciantes, este tipo de hurtos se estaría registrando aproximadamente dos veces por semana.

Algunos habitantes del sector han calificado la reacción de la mujer como un acto de valentía, mientras que otros consideran que enfrentarse directamente a un delincuente armado puede poner en riesgo la vida de las víctimas.

Autoridades piden no tomar justicia por mano propia

Frente a lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar confrontar directamente a delincuentes durante un intento de robo. Desde la Policía se insiste en que la prioridad debe ser preservar la integridad de las personas.

Al mismo tiempo, comerciantes del sector pidieron mayor presencia de la Policía Metropolitana de Bogotá en la localidad de Bosa, ya que aseguran que varios delincuentes estarían acechando los establecimientos comerciales del área.