Conductor que intentó ayudar a ciclista a la que robaron en Mosquera fue amenazado con un revolver

El caso encendió una alarma entre deportistas y aficionados que suelen realizar recorridos por la sabana de Bogotá.

septiembre 24 de 2025
07:11 p. m.
Una persecución multitudinaria se registró el domingo, en la sabana occidente de Bogotá, municipio Mosquera (Cundinamarca), cuando conductores de vehículo particular y moto intentaron ayudar a una joven ciclista que fue víctima de robo, cuando llegaba a su casa.

El incidente fue registrado en video por el bloguero Maicol 14 09 que, junto a su pareja, se desplazaba por el sector cuando la joven ciclista empezó a pedir ayuda de otros conductores, para recuperar su medio de transporte.

“Íbamos tranquilos, cuando, de repente, veo que vienen vehículos en contravía, haciendo sonar el pito y decido bajarle a la velocidad”, explicó Maicol en su video.

Conductores se sumaron a la persecución sin importar el sentido de la vía:

De acuerdo con el motociclista, tardaron unos minutos en entender lo que estaba pasando, pero trataron de ayudar al descubrir que se trataba de un robo:

“Mi pareja le preguntó a un muchacho y él nos dijo que habían robado a una ciclista. Entonces, decidimos devolvernos, a ver qué se podía hacer, pero uno de los ladrones termina apuntándonos, así que decidimos devolvernos para evitar una tragedia”.

Al editar el video que compartió a manera de denuncia en las redes sociales, Maicol notó que “que los dos ladrones iban armados”.

La cicla fue recuperada gracias a la ayuda de otros conductores:

Al encontrarse con la joven, les explicó que le habían robado la cicla y “el arma que tenían era traumática”. Y, aunque, entonces, Maicol y su pareja no pudieron ayudarla, la presión ejercida por otros conductores habría obligado a los ladrones a dejarla en la carretera, como explicó la joven en una actualización del caso:

“Fue el domingo 21, aproximadamente, a las 3:00 de la tarde. Cuando llegaba (a la casa) nos salieron esos tipos con pistolas y cuchillos. El señor del carro rojo nos estaba ayudando a perseguirlos, por eso iba en contravía. Los que conocen de ciclismo, saben que utilizamos zapatillas especiales para montar cicla y van enchocladas (en el pedal), y no se puede caminar con ellas, mucho menos correr, así que las dejé en el carro con las personas que nos estaban ayudando en eso momento. Agradezco que se haya grabado el video porque podría ayudarnos a dar con la identidad de los tipos. Pero les informo que, gracias a Dios, botaron la cicla porque se sintieron acorralados por los otros carros y motos que comenzaron a parar”.

