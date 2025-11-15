Confirman la muerte de seis menores de edad tras bombardeos

Las Fuerzas Militares desarrollaron una operación en el Guaviare contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la cual se confirmó el fallecimiento de seis niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado, así como la recuperación de cuatro cuerpos aun sin identificar.

Este hecho obliga a reiterar el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual establece limitaciones estrictas incluso en el marco de las hostilidades.

Se sabe que ningún niño, niña o adolescente reclutado por grupos armados ilegales debería resultar afectado por operaciones militares. El hecho de que estos menores se encuentren en campamentos de dichas estructuras y hayan perdido su estatus de civiles para asumir funciones continuas de combate no habilita, bajo ninguna circunstancia, la legitimidad de un ataque en su contra.

Las Fuerzas Militares deben adoptar todas las precauciones posibles para proteger a los menores de edad , quienes, aun cuando hayan sido forzados a participar en las hostilidades, mantienen una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada y del interés superior de la niñez.

Declaraciones de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo señala esta situación es profundamente lamentable: es la guerra en su expresión más dolorosa e inhumana, afectando a quienes son más vulnerables—menores reclutados ante la falta de protección y posteriormente convertidos en objetivos militares.