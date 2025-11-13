CANAL RCN
Colombia Video

Acciones innegables, pero insuficientes: Defensoría sobre papel del Estado tras la tragedia de Armero

40 años han pasado desde la mayor tragedia en la historia de Colombia: el día que Armero desapareció.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Defensoría del Pueblo dio a conocer el informe ‘Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia’.

"Allí no había nada, la situación era caótica", el relato del general (r) Zapata al sobrevolar Armero tras la avalancha
RELACIONADO

"Allí no había nada, la situación era caótica", el relato del general (r) Zapata al sobrevolar Armero tras la avalancha

Se cumplen cuatro décadas de la tragedia de Armero. La erupción del volcán Nevado del Ruiz aquella noche del 13 de noviembre de 1985 se llevó todo a su paso. Casas, carreteras, tiendas y vidas. El municipio quedó en ruinas.

Reparación a las víctimas sigue en duda tras cuatro décadas

Conmemorando los 40 años, el informe de la Defensoría hace duros cuestionamientos al Estado sobre su responsabilidad, tanto antes como después de la tragedia.

Para la entidad, la respuesta que el Estado es innegable, pero insuficiente. Las acciones entonces las calificó como fragmentadas, discontinuas y sin una robusta articulación. Por eso, el llamado sigue siendo a darle las mejores garantías a las víctimas.

La recomendación entonces que hace la Defensoría también se enfoca en mejorar la gestión del riesgo de desastres para no repetir una trágica historia. Para las víctimas de Armero, debe hacer restitución de tierras (no solamente con políticas de subsidios), censos, conocer las condiciones de vulnerabilidad, impulsar la búsqueda de menores desaparecidos y apoyarse en la tecnología.

¿Cuántos muertos y desplazados dejó la tragedia?

Cifras oficiales apuntan que hubo 25 mil muertos, más de ocho mil sobrevivientes desplazados y 500 menores perdidos o separados de sus seres queridos. Se calcula que hubo 10 mil predios destruidos.

La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo
RELACIONADO

La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo

La Defensoría cuestionó que, a pesar de tantos años, a las víctimas no les han restablecido sus derechos (acceso a pensión, vivienda o servicios públicos, por ejemplo). A nivel macro, hubo afectaciones en la economía agrícola, comercios, salud mental, desarraigo, pérdida de memoria cultural y demás situaciones de vulnerabilidad.

“Las omisiones en la prevención del riesgo volcánico, la falta de reparación y la débil respuesta institucional configuraron violaciones sostenidas a derechos humanos y fundamentales”, sostuvo la defensora Iris Marín.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tolima

"Allí no había nada, la situación era caótica", el relato del general (r) Zapata al sobrevolar Armero tras la avalancha

Bogotá

Autoridades aclaran por qué se escucharon disparos de la Policía sobre la calle 26 en Bogotá

Cartagena

Pasajeros de bus de Transcaribe fueron atacados con piedras por hinchas tras suspensión del partido Real Cartagena vs. Real Cundinamarca

Otras Noticias

Dólar

¡El dólar volvió a tener fuerte caída hoy 13 de noviembre de 2025 y alcanzó precio no visto desde abril de 2022!

El dólar llegó a su nivel más bajo en los últimos tres años. Descubra la tasa exacta con la que abrió en Colombia hoy 13 de noviembre de 2025.

Kevin Mier

Este es el parte médico oficial de Kevin Mier tras su lesión: ¿cuánto tiempo estará por fuera?

Kevin Mier sufrió una fuerte lesión y Cruz Azul dio a conocer el parte médico oficial y el tiempo de recuperación.

Donald Trump

¿Qué respondió Trump a los correos que lo involucran en los crímenes sexuales de Epstein?

Masterchef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity Colombia lloran al recibir filipina: ¿por qué?

Cuidado personal

La varicocele, la enfermedad de Yeferson Cossio que también padecen millones de hombres en el mundo