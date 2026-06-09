Confirman la muerte de 7 narcoterroristas de las disidencias Farc en Nariño

La ofensiva contra los grupos armados continua por parte de la Fuerza Pública en varias regiones del país. Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que siete narcoterroristas fueron abatidos durante una operación.

Operativo en Nariño dejó varios disidentes muertos

Según la información compartida por el mandatario en su cuenta oficial de X, los narcoterroristas hacían parte del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, de las disidencias de las Farc.

Las acciones militares se desarrollaron en El Peñol, Nariño, y también se logró la captura de 5 personas.

Estos resultados se suman al reciente operativo en el que murió alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y su compañera sentimental ‘Bebecita’.

Por otro lado, en su anunció, el jefe de Estado aseguró que se logró la ubicación de “5 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca e incautamos 1.007 galones de insumos líquidos y 175 kg de insumos sólidos. En Barrancabermeja, además, fueron incautados 6.000 ml de ketamina y 600 ml de fentanilo. Contra la minería ilegal, intervenimos 7 unidades de producción minera y 7 dragas”.

Además, entregó un balance en el que confirmó que, desde su posesión como presidente, el pasado 7 de agosto, se han materializado 14.914 capturas y la incautación de 49.379 kg de estupefacientes incautados.

“Por cada soldado o policía que asesinen, haré caer sobre los criminales todo el peso y toda la fuerza legítima del Estado. No nos van a doblegar. Vamos a perseguir y combatir a los narcoterroristas hasta acabar con ese cáncer que durante décadas ha desangrado a Colombia”, añadió.

Cayó alias Tigre, hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’

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En una operación similar, el pasado 27 de agosto fue abatido alias Tigre o ‘Pintado’, principal cabecilla de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza de alias Iván Mordisco.

Tras conocerse su identidad, el presidente afirmó que la Fuerza Pública continuará desarrollando operaciones contra las estructuras bajo el mando de ‘Mordisco’.

Según indicó, las autoridades mantendrán las acciones para localizar a otros integrantes de la organización y reducir su capacidad de operación en el territorio nacional.

“Vamos detrás de ti, Mordisco. No podrás escapar de la acción del gobierno, de la determinación de nuestra fuerza pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti será cobrada como corresponde. Cuando menos pienses, una bomba va a caer sobre ti. Dalo por hecho. Te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia”.