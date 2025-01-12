Confirman las condenas por el crimen y montaje que rodearon la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra

Tras catorce años de espera, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme las sentencias en contra de un coronel, dos suboficiales y un patrullero implicados en el asesinato del grafitero Diego Felipe Becerra, ocurrido en 2011 cuando el joven realizaba una pintura en un puente de Bogotá.

La confirmación de las penas se convirtió en un momento que la familia describió como un paso hacia la dignificación de su memoria, luego de un proceso marcado por ocultamiento de pruebas y un montaje que buscó presentarlo falsamente como un agresor armado.

Confirman las condenas por el crimen del grafitero Diego Felipe Becerra

La madre del joven, Liliana Lizarazo, habló tras conocer la decisión del alto tribunal y describió este punto del proceso como una reivindicación al nombre de su hijo:

Confío en este momento en las sentencias de justicia, confío que desde que se llegue a un proceso con evidencia justa, realmente se puede lograr demostrar que muchas de las víctimas eran inocentes.

La Corte Suprema confirmó que los cuatro uniformados deberán cumplir condenas superiores a 19 años de prisión.

¿Qué descubrieron tras la investigación por el asesinato de Diego Becerra?

El análisis reiteró que los policías no solo incurrieron en un uso excesivo de la fuerza, sino que manipularon el lugar del crimen para alterar la realidad de lo ocurrido.

La investigación determinó que los procesados implantaron un arma con el fin de justificar la acción del patrullero que le disparó a Diego Felipe Becerra por la espalda.

RELACIONADO Adolescente fue atacado y asesinado mortalmente por una leona en su visita a un zoológico

El magistrado Carlos Solórzano explicó la gravedad de esta actuación:

Implantada en el lugar donde el patrullero decidió dispararle por la espalda con el irregular propósito de hacerlo pasar por un delincuente.

Para el alto tribunal, no hubo espacio para dudas. Las pruebas técnicas realizadas descartaron la versión policial: en las manos del joven no se encontraron restos de pólvora y el arma implantada no tenía huellas suyas, evidencia que reforzó la conclusión de que se trató de un intento de encubrir la responsabilidad de los uniformados.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Diego Becerra?

Los antecedentes del caso vuelven a agosto de 2011. Diego Felipe realizaba un grafiti en el puente de la avenida Boyacá con calle 116 cuando fue atacado en condición de indefensión.

El disparo acabó con su vida y, después de su muerte, se ejecutó un montaje judicial que terminó revictimizándolo.

Recordemos también que, durante un acto solemne en el Parque El Renacimiento, en el centro de Bogotá, donde distintas autoridades ofrecieron disculpas a la familia del grafitero. En la ceremonia, el presidente Gustavo Petro evocó el recuerdo del joven a partir de su arte:

Lo mataron porque de una pared gris hizo un cuadro multicolor. Lo que tenemos que hacer en el tiempo que aún nos quede es explotar los muros de múltiples colores, y las voces de múltiples colores y los pensamientos de múltiples colores, todas las esquinas de múltiples colores.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, General William René Salamanca, reconoció públicamente la responsabilidad de la institución: