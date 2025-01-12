Misteriosa desaparición de joven tras el hurto de su vehículo: hallaron a los delincuentes y al carro, pero no a él

En Soacha, Cundinamarca, el joven Nicolás David Bernate de 21 años, despareció tras ser víctima de un hurto.

Desde el 27 de noviembre no hay señales suyas, a pesar de que el carro que conducía fue recuperado y de que dos presuntos involucrados fueron capturados por la Policía.

Su familia ha desplegado una búsqueda exhaustiva mientras insiste en que los detenidos deben decir exactamente dónde lo dejaron.

Joven desapareció tras hurtarle su vehículo en Soacha

La incertidumbre crece cada día entre los allegados de Nicolás David Bernate, un joven de 21 años cuya ausencia se reporta desde el pasado 27 de noviembre.

Ese día, según la información conocida hasta ahora, conducía por las calles de Soacha un Renault blanco modelo 2025, placas NLR068, vehículo que utilizaba para trabajar por aplicación. En ese trayecto habría sido atracado y, desde entonces, su familia no volvió a saber nada de él.

Horas más tarde, en un retén realizado por la Policía en Bosa, al sur de Bogotá, las autoridades localizaron el automóvil.

En su interior se encontraban dos ocupantes extranjeros venezolanos, quienes fueron capturados. Sin embargo, pese a la recuperación del vehículo y a la detención de los presuntos implicados, la ubicación del joven continúa siendo un misterio.

¿Qué se sabe del joven que desapareció en Soacha tras un robo de su carro?

La familia ha centrado sus esfuerzos en encontrarlo y ha recorrido diferentes zonas del municipio, especialmente aquellas señaladas por versiones preliminares.

RELACIONADO Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín

Alexandra Cárdenas, prima del joven desaparecido, ha encabezado los recorridos y ha manifestado su desesperación por la falta de respuestas.

Que nos diga dónde está, no entiendo por qué no quieren hablar. Que nos diga dónde está, dónde, dónde lo dejaron (...) En Soacha ya hemos revolcado absolutamente los rincones y nada que lo encontramos, no sabemos dónde lo dejaron.

Las autoridades y los familiares revisaron también la zona de la vía de Indumil, lugar que fue mencionado como posible sitio donde habría sido abandonado el joven.

No obstante, luego de inspeccionar el sector, la familia confirmó que allí no había rastro alguno.

Lo que dicen es que supuestamente lo dejaron tirado en la vía de Indumil, pero ya fuimos allá, lo miramos a ver si en realidad estaba o no, no, no está.

Características del joven desaparecido en Soacha

La Policía divulgó la descripción física y la ropa que llevaba puesta el joven el día de su desaparición:

RELACIONADO Abandonaron a conductor en una zona boscosa de Soacha tras intimidarlo y robarle su vehículo en Soacha

Tez trigueña

Cabello negro y corto

Contextura delgada

Ojos café

Cicatriz diagonal en la ceja izquierda

Vestía un jean azul claro, camiseta beige de cuello redondo y chaqueta negra.

Ante la falta de pistas contundentes, la familia insiste en que cualquier persona que tenga información puede acudir al CAI más cercano.