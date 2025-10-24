¿Quién responde? Las incógnitas tras el accidente de una estudiante de un colegio de Soacha que cayó al vacío

Una salida pedagógica organizada por un colegio militar de Soacha, al sur de Bogotá, terminó en emergencia cuando una estudiante de 17 años cayó desde una altura de 10 metros mientras escalaba una roca.

El incidente, que ocurrió frente a varios compañeros, generó preocupación y cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en estas actividades.

La menor, quien sufrió una fractura de clavícula, se recupera actualmente en su casa. Sin embargo, el caso ha desatado una investigación por parte de las autoridades educativas y judiciales. La familia de la menor alega que no fueron debidamente informados sobre la naturaleza de la actividad.

Secretaría de Educación de Soacha se pronunció

Según los reportes iniciales, los profesores indicaban a los estudiantes que debían escalar la gigantesca roca, aparentemente sin las medidas de seguridad necesarias para este tipo de actividades de alto riesgo. La Secretaría de Educación de Soacha pidió explicaciones al colegio sobre lo sucedido.

El caso de la joven accidentada plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en las salidas pedagógicas. Los expertos señalan que, aunque los padres autoricen estas actividades, las escuelas tienen la obligación de garantizar la seguridad de los estudiantes en todo momento.

Familia de la menor accidentada en Soacha exige respuestas al colegio

Aunque se trata de un colegio militar, estas instituciones también están sujetas a protocolos específicos para actividades físicas y de entrenamiento. La familia de la estudiante solicitó a las instituciones militares con las que el colegio tiene alianza que revisen y hagan seguimiento a los procesos de entrenamiento.

El hecho generó un debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las actividades extracurriculares, especialmente aquellas que implican riesgos físicos. Además, subraya la importancia de una comunicación clara y detallada entre las instituciones educativas y los padres de familia sobre la naturaleza de las actividades programadas.

Mientras la investigación avanza, este incidente sirve como un llamado de atención para todas las instituciones educativas sobre la importancia de priorizar la seguridad de los estudiantes en cualquier actividad fuera del aula. La comunidad educativa espera que este caso conduzca a una revisión y mejora de los protocolos de seguridad en las salidas pedagógicas.