Reveladores detalles del plan para asesinar a la gobernadora de Tolima: "Orden de Calarcá"

Noticias RCN conoció en exclusiva que la Fiscalía adelanta una investigación por un supuesto plan criminal para atentar contra la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

De acuerdo con la investigación, las autoridades tienen a seis personas identificadas, al servicio de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

Adicionalmente, se conoció que en la investigación reposan documentos de Inteligencia que le habría suministrado al ente acusador durante las últimas semanas, con indicaciones que habrían dado diferentes fuentes de dónde estarían fabricando los explosivos.

¿Quiénes planean asesinar a la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz?

Se trataría del frente de Joaquín González, una facción de las disidencias de las Farc que recibe órdenes de alias Calarcá y que tendría entre sus planes atentar contra la vida de la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz.

Noticias RCN conoció que la Fiscalía adelanta las investigaciones para determinar las circunstancias de los explosivos con los que se perpetraría el atentado.

Las alertas las habrían encendido la mandataria departamental cuando en 2024 acudió a denunciar posibles amenazas en su contra.

Se filtran detalles del plan de asesinato contra gobernadora de Tolima

Noticias RCN conoció la información que entregó Inteligencia al fiscal del caso, a través de distintas fuentes en las que relatan cómo se estaría fraguando un supuesto plan criminal.

Este frente de las disidencias de las Farc, según el informe, tendría una finca en la que estarían fabricando explosivos.

Tengo conocimiento de que ellos van a fabricar unos campos minados, unos explosivos para activarlos probablemente sobre las vías, incluso el explosivo no lo tiene ahí, el explosivo tiene en otro municipio, tienen harto explosivo, aproximadamente, unas dos toneladas”.

Además, el documento la información específicamente de cómo se configuraría el delito: “Tienen a unos señores consiguiendo unos cilindros, entonces yo les estoy informando, les estoy avisando bien completamente cada paso en relación con este atentado”.

Efectivamente, los explosivos van a ser usados contra la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, y que serán ejecutados por los hombres que están en la finca con Marcos por orden de alias Calarcá.

Fuentes del proceso le confirmaron a Noticias RCN que hasta el momento habría seis personas identificadas.

La Fiscalía sigue la búsqueda para lograr las capturas.