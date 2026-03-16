Con una velatón despidieron a los dos uniformados de la Policía de Tránsito asesinados en Girardot: van tres detenidos

Amigos, familiares y compañeros de trabajo de la subintendente Diana Carolina García y el patrullero Jeison Alberto Daza, de la Policía de Tránsito de Girardot, se despidieron con una velatón la noche del lunes, 16 de marzo, luego de que fueran brutalmente asesinados mientras cumplían su labor, en un retén instalado a la altura de la báscula de San Lorenzo, en la vía principal.

En un video de seguridad al que tuvieron acceso las autoridades, se ve cómo sobre las 10:50 de la noche del domingo, 15 de marzo, detuvieron un vehículo tipo campero y fueron atacados por sus ocupantes.

De acuerdo con un testigo que, por motivos de seguridad, pidió mantenerse en el anonimato, “les quitaron el arma y con esa misma parece que los agredieron”.

¿Qué pasó en el puesto de control vial?

En las grabaciones de seguridad se observa cuando la subintendente y el patrullero son atacados en el puesto de control por los ocupantes del vehículo que, al parecer, transportaba oro ilegal.

De momento, tres personas han sido detenidas, un menor de edad fue puesto bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las autoridades tratan de ubicar a un cuarto involucrado, que aparece en los videos.

La alcaldesa encargada de Girardot, Erika Lorena Ramírez, indicó que “sigue el trabajo con las autoridades para lograr la captura de todos los involucrados” en el crimen que hoy enluta a "la ciudad de las acacias".

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Esposo de la subintendente García hace un llamado a terminar con el conflicto:

Las investigaciones continúan avanzando y la Policía de Tránsito se comprometió a seguir desarrollando su trabajo, extremando las medidas de seguridad.

Además, Freidman Muñoz, esposo de la subintendente García, hizo un llamado especial a dar por terminado el conflicto que le arrebató a la madre de sus dos hijas: “Era una mujer valerosa, valiente (…) no queremos que siga la guerra en Colombia, porque estos delincuentes, estos bandidos le arrebataron la vida a mi esposa”.