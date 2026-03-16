CANAL RCN
Colombia

Con una velatón despidieron a los dos uniformados de la Policía de Tránsito asesinados en Girardot: van tres detenidos

En videos de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, se ve el momento en el que son atacados por los ocupantes de un vehículo que, al parecer, transportaba oro ilegal.

Foto: emisión de Noticias RCN
Foto: emisión de Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
08:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Amigos, familiares y compañeros de trabajo de la subintendente Diana Carolina García y el patrullero Jeison Alberto Daza, de la Policía de Tránsito de Girardot, se despidieron con una velatón la noche del lunes, 16 de marzo, luego de que fueran brutalmente asesinados mientras cumplían su labor, en un retén instalado a la altura de la báscula de San Lorenzo, en la vía principal.

En un video de seguridad al que tuvieron acceso las autoridades, se ve cómo sobre las 10:50 de la noche del domingo, 15 de marzo, detuvieron un vehículo tipo campero y fueron atacados por sus ocupantes.

De acuerdo con un testigo que, por motivos de seguridad, pidió mantenerse en el anonimato, “les quitaron el arma y con esa misma parece que los agredieron”.

Por la espalda: así fue el ataque que dejó a dos policías asesinados en Girardot
RELACIONADO

Por la espalda: así fue el ataque que dejó a dos policías asesinados en Girardot

¿Qué pasó en el puesto de control vial?

En las grabaciones de seguridad se observa cuando la subintendente y el patrullero son atacados en el puesto de control por los ocupantes del vehículo que, al parecer, transportaba oro ilegal.

De momento, tres personas han sido detenidas, un menor de edad fue puesto bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las autoridades tratan de ubicar a un cuarto involucrado, que aparece en los videos.

La alcaldesa encargada de Girardot, Erika Lorena Ramírez, indicó que “sigue el trabajo con las autoridades para lograr la captura de todos los involucrados” en el crimen que hoy enluta a "la ciudad de las acacias".

Cayeron tres señalados asesinos de dos policías en un atroz ataque registrado en video en el peaje San Lorenzo
RELACIONADO

Cayeron tres señalados asesinos de dos policías en un atroz ataque registrado en video en el peaje San Lorenzo

Esposo de la subintendente García hace un llamado a terminar con el conflicto:

Las investigaciones continúan avanzando y la Policía de Tránsito se comprometió a seguir desarrollando su trabajo, extremando las medidas de seguridad.

Además, Freidman Muñoz, esposo de la subintendente García, hizo un llamado especial a dar por terminado el conflicto que le arrebató a la madre de sus dos hijas: “Era una mujer valerosa, valiente (…) no queremos que siga la guerra en Colombia, porque estos delincuentes, estos bandidos le arrebataron la vida a mi esposa”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

¿Quién era el hombre que fue asesinado este lunes en el barrio Salitre de Bogotá?

Barranquilla

Banda criminal de Barranquilla habría utilizado brujería para tener protección contra sus enemigos

Cali

VIDEO | Brutal pelea por una silla en bus del MIO terminó a golpes y con un hombre atacando a una mujer

Otras Noticias

Carlo Ancelotti

Ancelotti sorprendió y confesó por qué no convocó a Neymar: se aleja del Mundial

Carlo Ancelotti no convocó a Neymar y en su reemplazo está el joven Endrick. Repase sus declaraciones.

Finanzas personales

Esto es lo que gana un administrador de conjunto residencial: así se realiza el cálculo

Conozca cómo se realiza el cálculo de esto.

EPS

Estos son los casos en los que NO se debe pagar la cuota moderadora en Colombia: ley es clara

La casa de los famosos

El 'jefe' tomó decisiones de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esto sucederá

Nicolás Maduro

Más problemas para Maduro: Fiscalía de EE. UU. le pone freno a su intento de desestimar el proceso