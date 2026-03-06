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Conflicto mantiene confinadas a familias campesinas y grupos de indígenas en Guaviare

Enfrentamientos entre las disidencias de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ dejaron un saldo de 48 muertos días antes a finalizar mayo.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
12:37 p. m.
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Pese a que un grupo conformado por la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Defensoría del Pueblo e integrantes del cuerpo oficial de bomberos logró recuperar, a finales de mayo, los 48 cuerpos de personas que fallecieron en combates registrados en zona rural de San José del Guaviare, los habitantes del sector siguen estando confinados ante el temor de nuevos enfrentamientos.

En palabras del alcalde Willy Rodríguez, “sigue la preocupación, la zozobra en este sector, en jurisdicción de San José del Guaviare. Después de haber recuperado los cuerpos, hoy, la situación de confinamiento se mantiene en varias veredas y resguardos indígenas”.

En diálogo con Noticias RCN, el alcalde advirtió: “Requerimos llegar con una comisión humanitaria para atender a estas familias que se encuentran en desabastecimiento y advertimos que siguen los enfrentamientos en la zona. Como autoridades no hemos podido llegar”, de ahí “el llamado urgente al Gobierno Nacional para que nos acompañe, junto a la comisión humanitaria, a atender la situación”.

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Las familias se quedaron sin recursos y no sienten la confianza necesaria para salir:

Llegar desde el casco urbano de San José del Guaviare es todo un reto, no solo por la distancia, que ronda los 140 kilómetros, sino también por la presencia de grupos armados de las disidencias de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, que se disputan el control del territorio.

Sin embargo, el alcalde insiste en que “en este corredor, que pertenece a la Trocha Ganadera (…) puede haber más de 300 personas confinadas, con la dificultad de poderse abastecer de alimentos”.

“De no acompañarse, de no atender humanitariamente a estas familias campesinas y comunidades indígenas”, alertó que “la situación podría ser aún más crítica en los próximos días”.

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Los menores de edad en medio del conflicto:

El informe forense de los cuerpos que fueron recuperados revela que entre las víctimas hay once menores de edad, lo que llevó al alcalde Rodríguez a insistir en su convocatoria para un consejo extraordinario de seguridad nacional; y es que, según explicó:

“Son menores de edad que han sido reclutados en condición de vulnerabilidad, que han llegado de otras partes del país. Son reclutados en el Cauca y otros departamentos, transportados e incursionados en grupos irregulares hasta convertirse en víctimas, como las que hoy tenemos que reportar tristemente”.

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