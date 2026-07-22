CANAL RCN
Colombia

Identificaron a docente en Caldas que habría acosado sexualmente a varias de sus estudiantes

Al parecer, habría hecho comentarios de contenido sexual a varias de sus alumnas.

Abuso a menores.
Abuso a menores. Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
04:48 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra un docente que trabajaba en la Institución Educativa Santágueda, ubicada en el municipio de Palestina, Caldas, por hechos relacionados con el presunto acoso sexual a varias estudiantes menores de edad.

En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?
RELACIONADO

En video quedó un presunto caso de homofobia dentro de un centro comercial en Bogotá: ¿qué pasó?

El investigado fue identificado como Carlos Alberto Restrepo Rivera, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como docente de esa institución educativa.

La situación habría llevado a la activación de rutas institucionales de atención para las menores.

¿Qué conductas investiga la Procuraduría?

El Ministerio Público reprochó al entonces docente los presuntos comentarios de contenido sexual y comportamientos inapropiados que habría dirigido hacia varias estudiantes menores de edad.

Para la Procuraduría, estas actuaciones podrían haber vulnerado el deber de respeto que debe existir en la relación entre docentes y educandos.

La investigación busca establecer la responsabilidad disciplinaria del profesor por hechos que, según el organismo, habrían afectado la relación de confianza y respeto que debe regir dentro de los espacios educativos.

Las conductas investigadas se habrían presentado entre enero y marzo de 2022.

¿Por qué el caso involucra una protección especial para las estudiantes?

La Procuraduría señaló que las presuntas conductas podrían haber afectado la libertad, la integridad y la formación sexual de las menores de edad involucradas.

Video | Perrito perdido hace dos semanas apareció nadando a la deriva en San Francisco: fue rescatado
RELACIONADO

Video | Perrito perdido hace dos semanas apareció nadando a la deriva en San Francisco: fue rescatado

Por tratarse de estudiantes menores de edad, el análisis del caso se realizó con perspectiva de género y bajo un enfoque de protección reforzada.

Esto implica que la investigación tiene en cuenta las condiciones particulares de las presuntas víctimas y la especial protección que deben recibir los niños, niñas y adolescentes.

Los hechos también habrían dado lugar a la activación de rutas institucionales de atención para las estudiantes.

¿Qué decisión tomó la Procuraduría frente al docente?

La Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Sin embargo, esta calificación hace parte del proceso disciplinario y la eventual responsabilidad del investigado aún debe ser definida dentro de la actuación correspondiente.

La investigación fue remitida a la etapa de juzgamiento, fase en la que se deberá determinar si existe responsabilidad disciplinaria por los hechos que son materia de investigación.

¿Desde qué hora estás solo?: el desgarrador diálogo que destapó el abandono de un niño de 6 años en Bogotá
RELACIONADO

¿Desde qué hora estás solo?: el desgarrador diálogo que destapó el abandono de un niño de 6 años en Bogotá

Por ahora, el proceso continúa su curso ante el Ministerio Público y será en las siguientes etapas de la actuación disciplinaria donde se definirá la eventual responsabilidad de Carlos Alberto Restrepo Rivera frente a las conductas que le fueron atribuidas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abelardo de la Espriella

Senado aprueba proposición para que Abelardo de la Espriella se posesione en Cauca

Icfes

Padres denuncian que 39 estudiantes en Santander aún no tienen citación para su prueba Icfes: ¿qué pasa?

Antioquia

Polémica por el avance del Túnel del Toyo enfrenta al Invías y la Gobernación de Antioquia

Otras Noticias

Lionel Messi

¿Pasó algo en el camerino? Revelan arenga completa de Messi antes de la final del Mundial 2026 vs. España

Descubra todo lo que se dijeron los jugadores unos minutos antes de salir al terreno de juego del Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Impuestos

Atención Bogotá: proponen descuento del 50 % en intereses de impuestos para deudores

Proponen un alivio tributario en Bogotá con hasta 50 % de descuento en intereses de deudas de impuestos. Conozca a quiénes beneficiaría y cómo funcionará.

Nicolás Maduro

Así fue el operativo para llevar a Maduro al tribunal: unidades armadas, helicóptero y carros blindados

Antioquia

Crisis en la salud azota a Antioquia: hospitales anuncian suspensión de servicios para EPS Coosalud

Masterchef Celebrity Colombia

¡Se tomaron las redes! Estos son los mejores memes del primer capítulo de MasterChef Celebrity Colombia 2026