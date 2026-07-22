Identificaron a docente en Caldas que habría acosado sexualmente a varias de sus estudiantes

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra un docente que trabajaba en la Institución Educativa Santágueda, ubicada en el municipio de Palestina, Caldas, por hechos relacionados con el presunto acoso sexual a varias estudiantes menores de edad.

El investigado fue identificado como Carlos Alberto Restrepo Rivera, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como docente de esa institución educativa.

La situación habría llevado a la activación de rutas institucionales de atención para las menores.

¿Qué conductas investiga la Procuraduría?

El Ministerio Público reprochó al entonces docente los presuntos comentarios de contenido sexual y comportamientos inapropiados que habría dirigido hacia varias estudiantes menores de edad.

Para la Procuraduría, estas actuaciones podrían haber vulnerado el deber de respeto que debe existir en la relación entre docentes y educandos.

La investigación busca establecer la responsabilidad disciplinaria del profesor por hechos que, según el organismo, habrían afectado la relación de confianza y respeto que debe regir dentro de los espacios educativos.

Las conductas investigadas se habrían presentado entre enero y marzo de 2022.

¿Por qué el caso involucra una protección especial para las estudiantes?

La Procuraduría señaló que las presuntas conductas podrían haber afectado la libertad, la integridad y la formación sexual de las menores de edad involucradas.

Por tratarse de estudiantes menores de edad, el análisis del caso se realizó con perspectiva de género y bajo un enfoque de protección reforzada.

Esto implica que la investigación tiene en cuenta las condiciones particulares de las presuntas víctimas y la especial protección que deben recibir los niños, niñas y adolescentes.

Los hechos también habrían dado lugar a la activación de rutas institucionales de atención para las estudiantes.

¿Qué decisión tomó la Procuraduría frente al docente?

La Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas calificó provisionalmente la conducta investigada como una falta gravísima cometida a título de dolo.

Sin embargo, esta calificación hace parte del proceso disciplinario y la eventual responsabilidad del investigado aún debe ser definida dentro de la actuación correspondiente.

La investigación fue remitida a la etapa de juzgamiento, fase en la que se deberá determinar si existe responsabilidad disciplinaria por los hechos que son materia de investigación.

Por ahora, el proceso continúa su curso ante el Ministerio Público y será en las siguientes etapas de la actuación disciplinaria donde se definirá la eventual responsabilidad de Carlos Alberto Restrepo Rivera frente a las conductas que le fueron atribuidas.