¿Halloween? La razón de una ciudad española para prohibir la adopción de gatos negros

Los gatos negros han sido víctimas de una larga estigmatización, señalados de atraer mala suerte, o incluso por supuestos vínculos con lo oculto. Sin embargo, estos animalitos encontraron paz temporal en una ciudad española que decidió prohibir su adopción.

Aunque inicialmente suene cruel, la determinación de las autoridades tiene el objetivo de protegerlos.

Ciudad española prohibió la adopción de gatos negros: las razones

Cualquier solicitud de adopción o acogida de estos felinos será denegada entre el 1 de octubre y el 10 de noviembre para evitar "situaciones de riesgo (...) derivadas de supersticiones, ritos o usos irresponsables", anunció el Servicio de Bienestar Animal de Tarrasa.

La decisión de las autoridades de esta localidad próxima a Barcelona se tomó "con motivo de la llegada del periodo de Halloween", añadió el comunicado municipal.

"Esta medida tiene carácter estrictamente preventivo y temporal y no implica ninguna discriminación en relación con el color o las características de los animales", precisó el servicio municipal.

RELACIONADO Yeferson Cossio crea dinámica viral para donar mil esterilizaciones a animales vulnerables

El ayuntamiento "no podía mirar hacia otro lado" ante un "tema tan tétrico", explicó el concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, en declaraciones recogidas en el Diari de Tarrasa. Duque aparece junto a un gato en la foto de perfil de su cuenta de Facebook.

En Tarrasa hay unos 9.800 gatos, según las autoridades municipales.