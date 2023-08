¿Congresistas podrían tener otro trabajo por fuera de la legislatura?

Este martes, en el Congreso de la República se vivió una jornada intensa con el proyecto para reducir el salario de los congresistas. En medio de la enorme controversia y del tire y afloje desde diferentes sectores, la propuesta logró aprobarse en el Senado y ahora la decisión final está en manos de la Cámara de Representantes.

Jota Pe Hernández, autor de la iniciativa, habló en 'A lo que vinimos', de Noticias RCN sobre el futuro de esta propuesta y reveló el salario que terminarían ganando los congresistas en caso de aprobarse.

¿Usted sí cree que sus compañeros congresistas se van a querer bajar el sueldo y que en la Cámara van a aprobar este proyecto?

Sin sentimentalismos, en Comisión Primera este proyecto pasó por unanimidad, sin mayor debate y me pegué una estrelladita cuando llego a plenaria y me doy cuenta que no, pues fue difícil, fue duro. Sin embargo logramos aprobarlo. ¿Qué futuro le veo? Que en la Cámara de Representantes haya una voluntad política mayor y que logre aprobarse e incluso mejorarse.

Entró una proposición polémica que dice que ahora los congresistas podrían ejercer otros trabajos por fuera de la legislatura. El autor de esta proposición es el senador Carlos Meisel, ¿Usted habló con él?

Le pedí a Meisel que retirara esa proposición en dos ocasiones, no lo quiso hacer. Le expliqué a la plenaria que no es posible modificar el artículo 180 de la Constitución, que no permite que los congresistas realicen otro trabajo aparte de su exclusividad en el Congreso. Que no era posible modificar esto mediante una proposición de un proyecto de ley que se está tramitando como una ley ordinaria. Todo eso lo explique, pedí que votaran negativamente, pero no aceptaron, la mayoría de los senadores aprobaron esto. Es cierto que esto es un orangután, sí es cierto que esto abre puertas para un conflicto de interés gravísimo.

¿Recordemos los sueldos y cuánto terminaría ganando un congresista si pasa el proyecto?

Los congresistas en estos momentos tienen un salario de $43.418.000, de los que finalmente terminan llegando al congresista $27.359.000, pues se deducen $16.000.000 entre impuestos. Con este proyecto a partir de que entre a regir, quedarían recibiendo netamente todos los congresistas, senadores y representantes $19.232.000.

Carlos Meisel responde

Por su parte, el senador Carlos Meisel también habló en 'A lo que vinimos' respondiendo a las declaraciones de Jota Pe Hernández y propuso que el trabajo de los congresistas debería ser un servicio público, por lo que deberían ganar dinero en otra actividad.

¿Por qué metió esta proposición a última hora en este proyecto?

Desde que llegué al Congreso he insistido en la idea que, si se trata de ser empáticos con la ciudadanía, nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. Le he dicho a la opinión pública que yo creo que congresista tiene que hacer una labor que de verdad sea un servicio público. Que no nos paguen, pero que sí, obviamente podamos trabajar en lo que nuestra profesión así lo disponga.

El senador Jota Pe dice que es un orangután y que generaría corrupción, ¿Usted qué piensa?

Aquí no se está cambiando en una sola coma el régimen de incompatibilidades. El régimen de tráfico de influencia o de conflicto de interés que hoy tiene la ley quinta, sigue exactamente vigente. Lo único que aquí se está proponiendo es que el congresista trabaje como trabajan todos los colombianos y se gane el sueldo con el sudor de la frente.