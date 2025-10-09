Salsa y Feria de Cali podrían ser declaradas como patrimonio cultural de la nación

La tarde del miércoles 10 de septiembre congresistas del Valle del Cauca radicaron un proyecto de Ley para hacer de la salsa y la Feria de Cali, patrimonio cultural de la nación.

La iniciativa es liderada por la precandidata presidencial María Fernanda Cabal y cuenta con el apoyo de los senadores Norma hurtado, Juan Carlos Garcés y los representantes Cristian Garcés y Víctor Manuel salcedo.

Al evento, lleno de baile y color, asistieron también la secretaria de Turismo del Valle del cauca, Miyerlandi Torres; el gerente de Corfecali, Fabio Botero, y la secretaria de Truismo de Cali, María Fernanda Campusano.

¿Por qué hacer de la Feria de Cali y la salsa patrimonio cultural de la nación?

La Feria de Cali nació en 1957, como la Feria de la Caña, para reactivar la economía de la ciudad tras la explosión del 7 de agosto de 1956 de varios camiones con explosivos, que se habrían sobrecalentado y, desde entonces, se ha convertido en un motor económico y un símbolo de la identidad caleña.

De acuerdo con la senadora por el centro democrático, María Fernanda Cabal, “a esta gran celebración queremos elevarla al lugar que merece, el de Patrimonio Cultural de la Nación. (Por eso) Respaldamos un proyecto de Ley que reconoce lo más auténtico y poderoso del alma caleña, un símbolo de nuestra identidad como nación: la Feria de Cali y la salsa caleña”.

La precandidata insiste en que “proponer su declaración como patrimonio cultural de la nación es reivindicar nuestra historia y nuestra vocación como país”, por lo que significa cultural y económicamente.

Feria de Cali se ha convertido en uno de los mayores atractivos para turistas en el Valle del Cauca:

En ediciones recientes, la Feria de Cali ha congregado a más de 700.000 asistentes, de los cuales, 100.000 serían turistas de otras ciudades de Colombia y 40.000 visitarían la capital del Valle del Cauca desde el exterior.

Pero eso no es todo. Según los impulsores de la iniciativa, “la feria, con su alegría, fue el bálsamo colectivo que devolvió a los caleños la esperanza y el orgullo (…) esta es la feria que une a un pueblo y la salsa caleña se erige como un complejo cultural vivo, música, baile, saberes, escenarios comunitarios y vínculos sociales que trascienden generaciones identificando a Cali en el mundo como la capital de la salsa y es un orgullo para nosotros, sus hijos”.

Además, los sectores de la hotelería, gastronomía, transporte y cultura se ven beneficiados con cada edición. Por tanto:

“Más que radicar un proyecto de Ley, tenemos la oportunidad de honrar la historia, cultura y alegría de nuestro pueblo. La Feria de Cali y la salsa caleña no son solo eventos, son nuestra voz, son nuestra memoria, son nuestra identidad y nombrarla patrimonio cultural de la nación es reafirmar nuestra proyección como nación creativa y trabajadora”.