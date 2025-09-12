Atención: Se hundió la reforma tributaria en el Congreso

Sobre la 1:00 p.m. de este martes 9 de diciembre se conoció que las comisiones del Congreso rechazaron la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, un proyecto que buscaba recaudar más de 16 billones de pesos para financiar el presupuesto general de la nación.

Se hundió la reforma tributaria en el Congreso

La votación decisiva se registró en la Comisión Cuarta del Senado, donde la iniciativa fue hundida con nueve votos en contra y cuatro a favor.

La decisión se produjo luego de que las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes discutieran el proyecto durante varias jornadas. Si una de las cuatro comisiones decidía no aprobarla, automáticamente se hundía el proyecto.

El debate había sido postergado en días anteriores por cuestiones legislativas relacionadas con el quórum de las comisiones.

Sin embargo, los congresistas finalmente votaron, tomando la determinación de no aprobar la ponencia gubernamental que pretendía aumentar los recursos fiscales del Estado colombiano.

Este proyecto de reforma tributaria estaba directamente vinculado al presupuesto general de la nación, por lo que su rechazo representa un golpe significativo para las finanzas públicas del Gobierno.

Los 16 billones de pesos que se esperaba recaudar constituían recursos considerados necesarios por el ejecutivo para cumplir con sus compromisos presupuestales.

¿Qué sigue ahora tras la caída de la reforma tributaria?

Al momento del anuncio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se encontraba presente en el Congreso de la República, aunque aún no se han registrado reacciones oficiales del Gobierno ante la negativa de los legisladores.

El rechazo de la reforma tributaria en el Congreso plantea ahora interrogantes sobre cómo el Gobierno Nacional ajustará sus planes fiscales y presupuestales para compensar la falta de estos recursos.

Se espera que tanto el ejecutivo como la oposición emitan declaraciones sobre las implicaciones de esta decisión parlamentaria en las próximas horas.