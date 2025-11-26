Congreso inicia debate de reforma tributaria sin mayorías y con meta de recaudar 16.3 billones

En medio de un ambiente de incertidumbre, las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara se preparan para debatir el futuro de la reforma tributaria, considerada por el Gobierno como una ley de financiamiento necesaria para cubrir el déficit de 16.3 billones de pesos en el presupuesto general de la Nación para 2026.

La sesión, inicialmente citada para las 8:00 a.m., fue aplazada en varias ocasiones y arrancó sobre las 5:00 de la tarde. Sin embargo, el ambiente político no parece favorable.

Reforma tributaria enfrenta críticas por impacto en clase media

La representante Katherine Miranda advirtió que “no están los votos, no está el ambiente ni en el país ni en el Congreso de la República para aprobar una reforma tributaria que va a afectar gravemente la clase baja y la clase media”.

El procedimiento legislativo contempla que las cuatro comisiones económicas, dos de Senado y dos de Cámara, deben votar en bloque. Primero se someterá a consideración la ponencia de archivo, radicada por sectores de oposición. Para que prospere, las cuatro comisiones deben aprobarla. Si no se logra esa mayoría, se discutirá la propuesta del Gobierno, que también requiere el respaldo unánime de las comisiones para avanzar.

Gobierno Petro sin mayorías: reforma tributaria en riesgo y críticas por impacto social

Miranda aseguró que el Ejecutivo enfrenta un escenario adverso: “Estamos completamente seguros de que por lo menos en dos comisiones no tiene las mayorías. Como las cuatro no se van a poner de acuerdo, nos da por entendido que se hunde”.

La congresista cuestionó además el impacto del proyecto, señalando que “es completamente falso cuando el Presidente Gustavo Petro dice que esto va a afectar simplemente a los ricos y a los mega ricos. También toca a la clase media, a la clase baja”.

De hundirse la iniciativa, el Gobierno tendría que ajustar el presupuesto de 2026 sin los recursos adicionales que busca recaudar. Aunque el monto faltante equivale a 16.3 billones de pesos, dentro de un presupuesto total de 532 billones, el desenlace marcaría un duro revés político en plena coyuntura electoral.

La expectativa se centra en si habrá quórum y decisión definitiva en la tarde de este miércoles. Lo que ocurra en las comisiones conjuntas será determinante para el futuro fiscal del país y se conocerá en las próximas horas.