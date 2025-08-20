Reforma tributaria en Colombia: estos son los productos que tendrán impuestos con ella

El Gobierno Nacional ha anunciado que impulsará la reforma tributaria que, además de que busca recaudar $26,3 billones, establece nuevos impuestos para una serie de productos de consumo masivo que hasta ahora estaban exentos.

El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha sido enfático, señalando que la reforma incluye un capítulo especial para abordar la tributación de varios bienes, una decisión que se justifica en el impacto que su consumo tiene en la salud pública y en otros ámbitos sociales.

Productos que tendrán impuestos en la reforma tributaria

Si bien productos como el tabaco y los licores ya están gravados bajo la Ley de Licores de 2016, la nueva reforma busca introducir gravámenes adicionales.

Este enfoque fiscal sobre productos de consumo específico es una estrategia recurrente en la política económica de muchos países, que ven en estos impuestos una doble función: por un lado, incrementar los ingresos del Estado y, por otro, desincentivar el consumo de bienes que pueden ser perjudiciales para la salud.

Por otro lado, un punto que ha generado particular interés es la inclusión de los vapeadores y productos similares en el radar de la tributación. El ministro Ávila había manifestado previamente el interés del gobierno en gravar estos artículos, y la actual propuesta parece confirmar esta intención.

Esta medida refleja una adaptación de la política fiscal a los nuevos hábitos de consumo, reconociendo que productos emergentes también pueden generar costos sociales y, por lo tanto, deben contribuir fiscalmente.

Cabe recordar que en la última reforma se gravaron los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas; estos productos comenzaron a pagar un impuesto de 10% en 2023, que aumentó a 15% en 2024 y llegó a 20% en 2025.

Es importante destacar que, en medio de este debate, el gobierno ha brindado una garantía clave: la canasta familiar y los productos básicos de consumo no serán afectados por la nueva reforma.

Esta promesa busca calmar la preocupación de la ciudadanía sobre un posible aumento generalizado en el costo de vida, y reafirma que el enfoque de la reforma es selectivo y busca impactar a productos no esenciales.