CANAL RCN
Economía Video

Reforma tributaria en Colombia: estos son los productos que tendrán impuestos con ella

Conozca los productos que se verán afectados con la nueva reforma.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
07:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno Nacional ha anunciado que impulsará la reforma tributaria que, además de que busca recaudar $26,3 billones, establece nuevos impuestos para una serie de productos de consumo masivo que hasta ahora estaban exentos.

Reforma tributaria 2026: Gobierno busca más ingresos y la oposición exige recorte de gasto
RELACIONADO

Reforma tributaria 2026: Gobierno busca más ingresos y la oposición exige recorte de gasto

El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha sido enfático, señalando que la reforma incluye un capítulo especial para abordar la tributación de varios bienes, una decisión que se justifica en el impacto que su consumo tiene en la salud pública y en otros ámbitos sociales.

Productos que tendrán impuestos en la reforma tributaria

Si bien productos como el tabaco y los licores ya están gravados bajo la Ley de Licores de 2016, la nueva reforma busca introducir gravámenes adicionales.

Este enfoque fiscal sobre productos de consumo específico es una estrategia recurrente en la política económica de muchos países, que ven en estos impuestos una doble función: por un lado, incrementar los ingresos del Estado y, por otro, desincentivar el consumo de bienes que pueden ser perjudiciales para la salud.

En esto quedarían los nuevos impuestos que propone la Alcaldía de Bogotá: Así se aplicarían
RELACIONADO

En esto quedarían los nuevos impuestos que propone la Alcaldía de Bogotá: Así se aplicarían

Por otro lado, un punto que ha generado particular interés es la inclusión de los vapeadores y productos similares en el radar de la tributación. El ministro Ávila había manifestado previamente el interés del gobierno en gravar estos artículos, y la actual propuesta parece confirmar esta intención.

Esta medida refleja una adaptación de la política fiscal a los nuevos hábitos de consumo, reconociendo que productos emergentes también pueden generar costos sociales y, por lo tanto, deben contribuir fiscalmente.

Cabe recordar que en la última reforma se gravaron los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas; estos productos comenzaron a pagar un impuesto de 10% en 2023, que aumentó a 15% en 2024 y llegó a 20% en 2025.

Es importante destacar que, en medio de este debate, el gobierno ha brindado una garantía clave: la canasta familiar y los productos básicos de consumo no serán afectados por la nueva reforma.

Esta promesa busca calmar la preocupación de la ciudadanía sobre un posible aumento generalizado en el costo de vida, y reafirma que el enfoque de la reforma es selectivo y busca impactar a productos no esenciales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Se registró nuevo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 20 de agosto de 2025: así se está cotizando

Secretaria de Movilidad

Señal de parqueo con una 'X': casos puntuales donde se les aplica sanción a conductores

Lotería Cruz Roja

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 19 de agosto de 2025

Otras Noticias

Barranquilla

Barras bravas del Junior casi matan a empresario: lo apuñalaron y dejaron inconsciente en Barranquilla

El hombre fue atacado a las afueras del estadio Metropolitano cuando asistía a un partido de fútbol.

América de Cali

Gabriel Raimondi habló sobre su futuro tras la eliminación de América de Cali de la Sudamericana

El técnico de América de Cali se refirió a su continuidad luego de caer en la serie ante Fluminense y el mal momento en la Liga BetPlay.

Artistas

Shock mundial: reconocido cantante fue asesinado en un hecho sicarial

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal