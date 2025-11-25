CANAL RCN
Reforma tributaria de Petro enfrenta oposición en el Congreso: polémica por impuestos al patrimonio y accionistas extranjeros

Uno de los puntos más controvertidos es el aumento de la tarifa de renta para entidades financieras al 50%.

noviembre 25 de 2025
10:02 p. m.
Este miércoles comenzará en el Congreso el debate de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, un proyecto que busca recaudar 16,3 billones de pesos. En total se presentaron tres ponencias: dos que piden el archivo de la iniciativa y una del Pacto Histórico que respalda el articulado.

La propuesta incluye un IVA del 19% a juegos de suerte y azar y a licores, con un 5% destinado a los departamentos. También plantea un impuesto del 5% a los ingresos obtenidos por las empresas de plataformas digitales en Colombia.

Medidas que encarecen servicios financieros y básicos

Uno de los puntos más controvertidos es el aumento de la tarifa de renta para entidades financieras al 50%, lo que, según críticos, encarecería el crédito, dificultaría el acceso a seguros y elevaría el costo de los servicios financieros. Además, las tarifas de retención en la fuente para personas naturales subirían de un rango actual de 19%–39% a 20%–41%.

La reforma también impactaría bienes de consumo masivo: el precio del gas natural subiría por el impuesto al carbono, mientras que tabaco, cerveza y otros licores tendrían mayores gravámenes. Asimismo, se impondrían impuestos a las pequeñas importaciones realizadas a través de plataformas como Temu y Amazon.

Nuevos impuestos a patrimonios, extranjeros y sectores extractivos

El proyecto contempla un incremento en el impuesto al patrimonio: 0,5% para patrimonios desde 1.991 millones de pesos y hasta 5% para patrimonios superiores a 99.598 millones. También establece un 30% de impuesto a las utilidades de accionistas extranjeros, medida que ha sido cuestionada por su carácter discriminatorio.

Las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas y apuestas subirían igualmente al 30%, mientras que las petroleras y mineras deberían pagar un nuevo impuesto del 1% sobre cada operación de primera venta.

