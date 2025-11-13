CANAL RCN
Colombia Video

Conjueces definirán si se sanciona campaña Petro Presidente tras votación 5-2 en el CNE

Cinco magistrados del Consejo Nacional Electoral votaron a favor de sancionar la campaña, mientras que otros dos votaron en contra.

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
06:42 p. m.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) votó este jueves la ponencia que pide sancionar la campaña de Petro Presidente 2022 por la presunta violación a los topes electorales.

La ponencia, presentada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, obtuvo una votación de 5-2, por lo que la decisión pasa a conjueces luego de no alcanzar los 6 votos para tomar cualquier decisión.

La fecha prevista por la Sala Plena es el próximo 20 de noviembre a las 2:00 de la tarde para determinar si se sanciona o no la campaña. Los conjueces encargados de tomar la decisión serían Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab.

Según los magistrados ponentes, la campaña no registró los pagos a testigos electorales ni las donaciones realizadas por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) por más de 500 millones de pesos.

¿Cómo votaron los magistrados del CNE?

Los magistrados Benjamín Ortíz (Partido Liberal), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Maritza Martínez (Partido de La U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Altus Baquero (Partido Liberal) fueron los cinco que votaron a favor de sancionar la campaña de Petro Presidente 2022.

Por su parte, los magistrados Cristian Quiroz, del Partido Alianza Verde, y Fabiola Márquez, del Pacto Histórico, votaron en contra de sancionarla.

Campaña habría superado los topes en ambas vueltas, según ponencia en el CNE

La ponencia también advierte que la campaña presidencial habría excedido los límites legales de gasto en la primera vuelta por aproximadamente $3.700 millones. En la segunda vuelta, el presunto sobrepaso ascendería a $1.600 millones, vinculados a un contrato suscrito con la empresa de aviación SADI.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

