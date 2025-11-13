¿Gobierno Nacional se retracta y mantiene comunicaciones con inteligencia de Estados Unidos?

El Gobierno Nacional confirmó en las últimas horas que mantendrá la cooperación de inteligencia con Estados Unidos, tras señalar que la orden de suspenderla había sido malinterpretada.

El pasado 11 de noviembre, el presidente Gustavo Petro ordenó suspender la información de inteligencia de seguridad compartida con Washington como respuesta a los bombardeos estadounidenses contra supuestas embarcaciones de contrabando de drogas en el Caribe y el Pacífico.

El anuncio fue hecho en medio de una delicada crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump por la operativa militar marítima, lo que provocó reacciones de rechazo de políticos de la oposición, así como de exmilitares y jefes de inteligencia de Colombia.

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmaron que las comunicaciones con las agencias de inteligencia estadounidenses se mantienen.

RELACIONADO Presidente Petro suspendió envío de comunicaciones de inteligencia a Estados Unidos

Gobierno Nacional aseguró que la orden de suspender cooperación con EE. UU. fue malinterpretada

A través de su cuenta de X, el presidente anunció:

Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses (…) Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe.

Dos días más tarde, el jefe de Estado dijo durante una ceremonia de ascenso de policías en Bogotá que la cooperación con Washington sigue:

La información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos. Toda se entrega a Estados Unidos, si se compromete a no usarla rompiendo tratados de derechos humanos

Asimismo, el ministro de Defensa respaldó la versión del mandatario y aseguró que “el señor presidente de la república ha sido muy claro y él ha tenido permanente comunicación con nosotros (…) dijo que claramente no se comparte información de inteligencia si esta termina en violación de derechos humanos".

Mindefensa habló de la cooperación con EE. UU. en trabajos de inteligencia

El ministro Sánchez explicó que “Colombia tiene unos acuerdos y unos tratados internacionales y la información de inteligencia se comparte con una red, una comunidad de inteligencia, en el caso de Estados Unidos va a través del Comando Sur para emplear guardacostas que depende del Departamento de Estado, cuyos métodos y medios es la captura”.

Indicó que se trata de “procedimientos que nosotros también hacemos por otro lado el departamento de Defensa que es el que está empleando la flota naval y empleando acciones letales contra narcotraficantes o contra los que están haciendo el tráfico de droga en esas zonas”.

El presidente fue muy claro y nos dijo que toda la información que fluya debe ser acorde a los protocolos que estamos establecidos con guardacostas y el Departamento de Estado.