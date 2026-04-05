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Conmoción en Caucasia por la extraña desaparición del joven estudiante Gabriel Herazo

El joven completó cuatro días desde que se dejó de tener información sobre su paradero.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
01:57 p. m.
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La desaparición misteriosa de Gabriel Arenas Herazo, estudiante de 23 años de ingeniería agropecuaria de la Universidad de Antioquia, mantiene en vilo a la comunidad de Caucasia.

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El joven fue visto por última vez el pasado jueves 30 de abril en la noche en la zona urbana del municipio. Desde entonces sus familiares y compañeros no han tenido noticias sobre su paradero.

Desapareció el jueves 30 de abril

El Gaula ha asumido la investigación del caso, mientras la población se moviliza con marchas, plantones y jornadas de oración en busca de respuestas. Con globos blancos, pancartas y volantes, cientos de personas han recorrido las calles exigiendo información que permita dar con su ubicación.

“Como institución comprometida con el bienestar y la protección de su comunidad universitaria, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se intensifiquen las acciones de búsqueda que permitan dar con su paradero lo más pronto posible”, declaró la institución al compartir los canales de contacto para dar información.

El estudiante no tenía amenazas ni conflicto con nadie

Según confirmaron autoridades, Herazo no había recibido amenazas previas a su desaparición. Esta información aumenta el misterio sobre las circunstancias y genera mayor preocupación.

La familia del joven permanece a la espera de alguna comunicación que les dé pistas acerca de lo ocurrido. Hasta el momento, no han recibido ninguna llamada de los posibles responsables de la desaparición. Para sus allegados, es un silencio que incrementa la zozobra y la angustia.

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Paralelamente, la comunidad universitaria se ha sumado activamente a las labores de búsqueda y a las manifestaciones públicas que exigen respuestas por parte de las autoridades. Los compañeros han expresado solidaridad con la familia y mantienen la esperanza de encontrarlo sano y salvo.

“Estamos trabajando con el Gaula Militar. Ellos están detrás de esta situación e investigando el hecho. Esperamos que muy prontamente podamos dar noticias de esta situación crítica”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Por su parte, Yuliana Gómez, la directora de regionalización de la universidad, afirmó que el joven no había recibido amenazas y que se destaca por su buen desempeño.

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