Cierre de operaciones de Spirit afectó a más de 10.000 pasajeros en Colombia: Aerocivil

El “cierre ordenado de operaciones” y la cancelación de vuelos de la aerolínea estadounidense de bajo costo ‘Spirit’ afectó a más de 10.000 pasajeros en Colombia. Así lo dio a conocer el secretario de la Autoridad Aeronáutica de la Aerocivil, Gustavo Moreno, en ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN:

“Tenemos 10.000 pasajeros afectados de manera directa, como quiera que les falta completar los vuelos de regreso a sus puntos de origen, no solamente en Colombia, sino en los Estados Unidos. Pero Avianca nos ha ofrecido apoyo y en su red de rutas está llevando a los pasajeros que llegan con evidencia suficiente de que han celebrado un contrato de transporte con Spirit”.

Otras aerolíneas que, de acuerdo con Moreno, se han mostrado dispuestas a ayudar son Latam y JetBlue. Ambas han “manifestado su intención de colaborar en este momento con el retorno de las personas afectadas”.

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¿Qué opciones tienen los pasajeros de Spirit que se han visto afectados en Colombia?

Si bien otras aerolíneas con operación en Colombia han realizado un esfuerzo para mitigar la crisis, junto a las autoridades aeronáuticas, los pasajeros afectados por la cancelación de vuelos de Spirit deben solicitar el reembolso de su dinero, a través de la página web:

“Ellos (Spirit), inicialmente, tenían un vínculo a su página web, una dirección electrónica en la que, efectivamente, se pueden presentar los respectivos reclamos. Lo que nos ha dicho la aerolínea es que va a proceder con la devolución de los dineros en los tiempos establecidos dentro del comercio normal, que está entre cinco y diez días, de acuerdo al modo de pago”.

Incluso, quienes tienen su vuelo programado para dentro de varias semanas o meses, “necesariamente, tendrán que recurrir al código QR para subsanar lo relacionado con la devolución de recursos por parte de la aerolínea”.

Representantes de Spirit no advirtieron a la Aerocivil sobre el cese de operaciones:

De acuerdo con el secretario de la Autoridad Aeronáutica, en reuniones que la Aerocivil sostuvo con representantes de Spirit, luego de que se declarara en bancarrota dos veces, en 2025, no se mencionó un posible cese de operaciones o las cancelaciones masivas:

“Desde la Secretaría de la Autoridad Aeronáutica se había venido haciendo seguimiento y esto nos llevó a hacer reuniones con los representantes de Spirit en Colombia y ellos nos dieron siempre un parte de tranquilidad, respecto a la continuidad de sus operaciones en Colombia. Desafortunadamente, no lograron ponerse de acuerdo y el dos del presente mes optaron por la suspensión indefinida de operaciones”.