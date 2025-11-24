Murió un piloto durante presentación del Hot Wheels Epic Show en Brasil: tragedia en show de acrobacias

Murió el piloto Lurrique Ferrari en el Hot Wheels Show en Brasil en un grave accidente ocurrido en una presentación de acrobacias en el parque temático Beto Carrero World, en Penha, al norte del estado de Santa Catarina. El hecho se registró ante cientos de asistentes que presenciaban la función dominical.

El incidente se produjo durante una maniobra de salto del espectáculo “Hot Wheels Epic Show”, uno de los atractivos más concurridos del parque.

Según información preliminar, el piloto perdió el control al aproximarse a una rampa, lo que provocó que el vehículo no completara la trayectoria prevista. Como resultado, el automovilista terminó impactando con fuerza en la parte inicial de la estructura.

Como se pudo ver en los videos, el golpe fue inmediato y evidente, generando conmoción entre el público. Personal de emergencia del parque ingresó de forma rápida para atender al piloto, quien fue trasladado a un hospital de referencia en la región.

Allí fue sometido a una cirugía de urgencia, pero las lesiones en la cabeza resultaron irreversibles, confirmando posteriormente que murió piloto en el Hot Wheels Show a causa de la severa contusión.

Beto Carrero World emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la muerte del piloto y aseguró que prestará todo el acompañamiento necesario a sus familiares y compañeros de equipo.

La administración del parque también indicó que activó sus protocolos internos para esclarecer cada detalle del accidente y reforzar las medidas de seguridad del espectáculo.

La nota oficial resaltó la trayectoria del piloto, quien era reconocido por su experiencia en acrobacias automovilísticas y por su participación en presentaciones de alto riesgo que convocaban a miles de espectadores cada año.

"En este momento de indescriptible dolor, expresamos nuestra solidaridad, respeto y más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros de equipo. Lurrique era admirado por su talento, dedicación y la pasión con la que desempeñaba su trabajo, y todos quienes tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente. El parque está brindando apoyo a la familia y ya inició sus protocolos internos para investigar las causas del accidente.", mencionó el parque temático en su cuenta oficial.

El caso sigue bajo análisis de las autoridades locales, que buscan determinar las causas exactas del impacto que provocó que murió piloto en el Hot Wheels Show en medio de una demostración que, hasta ese momento, transcurría con normalidad.