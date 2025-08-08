Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra Miguel Uribe y congela el proceso por su salud

El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura presentada por el ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass contra el senador Miguel Uribe Turbay.

La acción judicial señala que el congresista habría incurrido en proselitismo político mientras ejercía su cargo, una conducta que, de comprobarse, encajaría en la causal primera del artículo 183 de la Constitución, referida a las incompatibilidades.

La decisión, sin embargo, no implica que el proceso avance de inmediato. La alta corte determinó suspender el trámite debido al grave estado de salud del senador, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio de 2025.

El proceso queda en pausa hasta garantizar su defensa

En el documento, el Consejo de Estado cita un informe de la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el que se certifica que Uribe se encuentra en una condición médica grave que le impide atender el proceso judicial. Por tal motivo, el alto tribunal ordenó comunicar la decisión a su esposa, María Claudia Tarazona, para que designe un abogado que lo represente y pueda ejercer su defensa.

Hasta que no se cuente con la garantía plena del derecho a la defensa, el proceso permanecerá interrumpido. El caso, que se enmarca en las funciones de la Sala Especial de Decisión, seguirá su curso una vez el senador pueda participar activamente en las diligencias o lo haga a través de su representante legal.