CANAL RCN
Colombia

Condenan a Salvatore Mancuso por 117 crímenes contra el pueblo Wayúu y comunidades de La Guajira

Más de dos décadas después de los hechos, la justicia emitió una sentencia histórica contra Salvatore Mancuso por crímenes perpetrados entre 2002 y 2006 en La Guajira.

Foto: AFP

Noticias RCN

enero 19 de 2026
09:46 a. m.
La justicia dio un nuevo paso en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el paramilitarismo en el Caribe colombiano. En las últimas horas, se conoció que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla profirió sentencia condenatoria contra el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, por 117 hechos delictivos cometidos contra el pueblo indígena Wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.

La decisión se produjo tras acoger los argumentos presentados por la Fiscalía que documentó un patrón sistemático de violencia ejercido por estructuras armadas bajo el mando de Mancuso, especialmente a través del denominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, adscrito al Bloque Norte de las AUC.

Los crueles crímenes en La Guajira por los que fue condenado Salvatore Mancuso

Según lo establecido en la sentencia, entre los años 2002 y 2006, integrantes de este frente paramilitar ejecutaron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y múltiples hechos de violencia basada en género, afectando de manera directa a comunidades indígenas y rurales de La Guajira.

Uno de los episodios más graves atribuidos a estas estructuras fue la incursión armada en la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. Durante este ataque, varios indígenas Wayúu fueron golpeados y sometidos a tratos crueles durante varias horas.

Además, los hombres armados destruyeron y robaron objetos de alto valor simbólico y cultural como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que no solo representaban su identidad ancestral, sino también su principal medio de subsistencia.

La sentencia también responsabiliza al Frente Contrainsurgencia Wayúu por el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también ubicada en Uribia, en hechos que sembraron terror y profundizaron el desarraigo en la región.

La nueva condena de Salvatore Mancuso por 117 crímenes en La Guajira

Como parte de la sentencia, el Tribunal reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades Wayúu asentadas en Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha.

Este reconocimiento abre la puerta a medidas de reparación integral que incluyen acciones de restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.

Salvatore Mancuso fue condenado a 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.

No obstante, la sentencia contempla la pena alternativa de ocho años de prisión, conforme a los parámetros de la Ley 975 de 2005, siempre y cuando cumpla con las obligaciones de verdad, reparación y no repetición.

Este fallo representa un avance significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado en La Guajira y reafirma la responsabilidad de los máximos jefes paramilitares en los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas.

